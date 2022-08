Ukrainan mukaan Venäjä on kärsinyt raskaita tappioita

Ukrainan aloitettua hyökkäyksensä Hersonin sektorilla maanantain Ukrainan armeijan mukaan vihollinen on kärsinyt raskaita tappioita. Suurimmat tappiot hyökkääjä on kärsinyt Donetskin ja Kurakhivin suunnassa.

Ukrainan asevoimien esikunnan mukaan taisteluissa olisi kaatunut noin 450 venäläissotilasta.

Panssarivaunuja kerrotaan tuhotun seitsemän, panssaroituja ajoneuvoja 25 sekä 29 kuorma- ja säiliöautoa.

Lisäksi Venäjä sanotaan menettäneen 19 tykkiä, kolme raketinlaukaisujärjestelmää, kaksi ilmatorjuntajärjestelmää, kolme lennokkia ja yhden helikopterin.

Niin ikään Ukrainan joukkojen kerrotaan vapauttaneen Hersonin rintamalla Novodmytrivkan, Arkhanhelsken, Tomyna Balkan ja Pravdynen kylät Venäjän miehityksestä.

OFFICIAL UPDATE from the #Ukraine's South Command on the offensive on the south: The UAF destroyed the Russian makeshift evacuation/supply bridge across the Dnipro river near Lvove village in Beryslav district of Kherson province. [Thread⬇️] pic.twitter.com/GEkAbZId2t

