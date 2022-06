Ukrainan mukaan noin 32 300 venäläistä on kaatunut

Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjä on menettänyt noin 32 300 miestä tähän maanantaihin mennessä.

Ukraina sanoo tuhonneensa 1 432 Venäjän panssarivaunua, 3 492 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 2 460 muuta ajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 213 lentokonetta, 178 helikopteria, 585 lennokkia, 97 ilmatorjuntayksikköä, 718 tykkiä ja 226 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 125.

Russian T-80BV tanks being moved by rail in Moscow Oblast.https://t.co/iRK8dAu9Tu pic.twitter.com/Hgi207sKoh

— Rob Lee (@RALee85) June 13, 2022