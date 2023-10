Ukrainan mukaan jo lähes 295000 venäläistä olisi kaatunut

Ukrainan armeijan pääesikunta kertoo Twitterissä, että venäläisiä olisi kaatunut sunnuntaihin mennessä noin 294 700 sitten Venäjän hyökkäyksen alun 24. helmikuuta 2022

Hyökkääjän panssarivaunuja sanotaan tuhotun koko sodan aikana 5 093 (päivässä +12) Venäjän panssarivaunua, 9 653 (+22) panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 9 370 (+15) muuta sotilasajoneuvoa.

Venäjän kerrotaan menettäneen lisäksi 320 lentokonetta, 324 helikopteria, 5 345 (+6) lennokkia ja dronea, 551 (+2) ilmatorjuntayksikköä, 7 057 (+25) erilaista tykistöasetta ja 825 raketinheitintä. Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 1 536 (+1).

LUE MYÖS:

Venäjä on menettänyt pysyvinä tappioina yli 250 000 miestä

"Courage is not simply one of the virtues but the form of every virtue at the testing point."

C.S. Lewis

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to October 23, 2023. pic.twitter.com/sp8BVa4KPp

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 23, 2023