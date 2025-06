Ukrainan mukaan hyökkääjän kokonaistappiot pian miljoona miestä

Ukraina kertoo viestipalvelu X:ssä, että venäläisten kokonaistappiot ovat nyt noin 997 120 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Viimeisen vuorokauden kokonaistappioiksi Ukraina ilmoittaa 970 venäläistä.

Myös hyökkääjän kalustotappioiden kerrotaan olleen valtavia.

Ukrainan puolustusvoimien sanotaan tuhonneen kaikkiaan 10 915 vihollisen panssarivaunua (+4 viimeisen vuorokauden aikana), 22 759 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+11), 28 934 tykistöasetta (+42), 1 411 raketinheitintä (+1), 1 183 ilmatorjuntajärjestelmää (+3), 51 348 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+123) sekä 3 911 kappaletta erilaisia erikoisvarusteita.

Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 414 lentokonetta, 33 helikopteria, 39 818 lennokkia (+167), 3 315 risteilyohjusta sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.

"I only regret that I have but one life to lose for my country."

Nathan Hale

