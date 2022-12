Ukrainan lihamylly nielee Venäjän upseereita hurjaa vauhtia: Näin tappiot näkyvät

Rintamaupseerien menettäminen vaikuttaa laajamittaisissa taisteluoperaatioissa joukkoa kuluttavasti. Vietnamin sodassa joka kahdeksas kaatunut yhdysvaltalaissotilas oli amerikkalaistutkija Jan Kallbergin mukaan upseeri – valtaosa heistä vänrikeistä kapteeneihin.

Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa on kaatunut tähän mennessä jo yli 800 venäläistä yliluutnanttia ja kapteenia, kertoo avointen lähteiden tiedustelua harjoittava Killed in Ukraine -järjestö.

– Kun tähän lisätään tappiot haavoittuneina, on todennäköistä, että puolet Ukrainassa olevien venäläisjoukkojen pätevistä komppanianpäälliköistä on joko kaatunut tai haavoittunut. Ohjukset saattavat olla Venäjältä loppumassa, mutta niitä voidaan ostaa ja valmistaa. Varmempaa on se, että heiltä puuttuu kyvykkäitä taktisen tason johtajia, Yhdysvaltain asevoimien sotilasakatemian apulaisprofessorina toimiva Kallberg sanoo Center for European Policy Analysis -ajatuspajan julkaisemassa artikkelissa.

Tämä on hänen mukaansa merkittävää Venäjän armeijan toimintakyvyn kannalta, koska komppanianpäälliköitä tarvitaan johtamaan taistelua ja koska he tuntevat yksikkönsä jokaisen sotilaan ja voivat läsnäolollaan vaikuttaa annetun tehtävän suorittamiseen.

– Kun Venäjä on mobilisoinut 300 000 sotilasta lisää, miehiä on voitava ohjata toimimaan sotilaina sekä osana ryhmää, joukkuetta ja komppaniaa. Liikekannallepano on siis lisännyt tarvetta kokeneille nuoremmille jalkaväki-, panssari-, tiedustelu-, tykistö- ja pioneeriupseereille, jotka kykenisivät muodostamaan mobilisoiduista massoista toimintakykyisiä joukkoja, hän toteaa.

Jos näitä upseereita ei ole, mobilisoituja 300 000 sotilasta voidaan hänen mukaansa käyttää vain täydennysmiehinä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että liikekannallepanon keskeisin tavoite jää toteutumatta.

Epätoivon sanelemaa

Venäjän armeija ei Kallbergin mukaan kierrätä upseereitaan, vaan yksittäinen upseeri tuntee tyypillisesti vain yhden aselajin ja usein vain yhden asejärjestelmän.

– Venäläinen ilmatorjuntaupseeri, joka on viettänyt koko yli 15-vuotisen uransa S-300-ilmapuolustusyksiköissä, on vielä kapteeni ja hänet voidaan siirtää mekaanisen jalkaväen komppanianpäälliköksi. Se tapahtuu kuitenkin todennäköisesti operatiivisen epätoivon sanelemana, jolloin tappiot ja epäonnistumiset vain lisääntyvät entisestään, hän sanoo.

Pätevän venäläisen aliupseeriston puuttuminen on hänen mukaansa myös omiaan korostamaan joukon riippuvuutta komppaniatason upseereista.

– Vietnamin sodan päättymisestä on nyt kulunut lähes 50 vuotta. Siihen aikaan oli selvää (kuten oli myös ensimmäisen ja toisen maailmansodan sotilassukupolville), että joukkueenjohtajina ja komppanianpäälliköinä palvelevat nuoremmat upseerit toimivat erittäin suurella riskillä ja kärsivät huomattavia tappioita, hän toteaa.

– Kun täysimittainen sota Ukrainassa on kestänyt kymmenen kuukautta, nämä avainhenkilöt ovat Venäjältä jo ehtymässä. Heidän korvaamisensa tulee olemaan äärimmäisen haasteellista ainakin vuoden 2023 alkupuolella ja mahdollisesti koko tulevan vuoden ajan.