Ukrainan lennokit räjäyttävät videolla panssarivaunuja, haupitsin ja ohjusjärjestelmän

Ukrainan asevoimien 92. rynnäkköprikaati on julkaissut uusia videoita räjähdelennokkien tekemistä iskuista Bahmutin rintamalla.

Videolinkin kautta ohjattavan FPV-räjähdedroonin näytetään iskeytyvän modernisoidun venäläisen T-72B3-panssarivaunun takaosaan. Tulosuunnan vuoksi lennokeilta suojaavasta ”kattohäkistä” ei ole hyötyä.

Vaunun miehistö on ilmeisen tietämätön lähestyvästä FPV-droonista, sillä yksi miehistön jäsen istuu kattoluukulla ja näyttää siirtelevän tavaroitaan. Lennokin osuma räjäyttää tankin ammusvarastot, minkä seurauksena T-72 tuhoutuu valtavana tulipallona.

Toisella videolla FPV-lennokki lähestyy toista venäläistankkia mutaisella taistelukentällä. Drooni lentää kantamansa äärirajoilla, sillä näytöllä välkkyy matalasta akkutasosta varoittava viesti. Se iskeytyy T-72:n takaosaan ennen toisen lennokin iskua. Panssarivaunu oli avonaisesta kattoluukusta päätellen hylätty.

Ukrainan 92. prikaati tuhosi lisäksi 2S4 Tjulpan -telakanuunan, 2S19 Msta-S -panssarihaupitsin, 9K35 Strela-10 -ilmatorjuntaohjusjärjestelmän sekä useita muita ajoneuvoja.

FPRI-ajatuspajan sotilasasiantuntija Rob Lee huomauttaa viestipalvelu X:ssä, että videomateriaalin perusteella osa panssarivaunuista ja rekoista oli suojattu häirintälaitteilla. Niiden teho analogisella videolinkillä ohjattavia FPV-lennokkeja vastaan on kuitenkin rajallinen.

Videos posted over the past 2 weeks of FPV strikes by the Ukrainian 92nd Assault Brigade on Russian T-72B3 orb 2022 tanks with roof screens, 2S4, Msta-S, Strela-10, trucks, and an ATV.https://t.co/wGvIpdB6SQhttps://t.co/lgzvcJ0yevhttps://t.co/i3VWpFVbg1https://t.co/4l8NPC7geE pic.twitter.com/QsWQJ3fRJY

— Rob Lee (@RALee85) December 7, 2023