Ukrainan laivaston komentaja: Tulivoimamme on moninkertaistunut

Ukrainan laivaston komentaja, vara-amiraali Oleksi Neizhpapa kertoo asettaneensa tavoitteeksi Krimin niemimaan palauttamisen Ukrainan hallintaan.

Venäjän Mustanmeren laivasto joutui rajoittamaan kaikkea toimintaansa jo viime vuonna lippulaiva Moskvan upottamisen jälkeen. Laivat ovat pysytelleet kaukana Odessan rannikosta pitkän kantaman ohjusten luoman uhkan vuoksi.

Ukraina on lisäksi toistuvasti iskenyt Sevastopolin satamaan sijoitettuja venäläislaivoja vastaan kauko-ohjattavilla räjähdealuksillaan. Niiden aiheuttamat vauriot ovat jääneet toistaiseksi vähäiseksi, mutta uusi uhkakuva on pitänyt Venäjän alukset yhä tiiviimmin satamien sisällä.

Oleksi Neizhpapa sanoo Times-lehdelle Ukrainan laivaston vahvistuneen merkittävästi kuluneen vuoden aikana.

– Ennen viime vuoden helmikuun 24. päivää laivastomme potentiaali suhteessa Venäjän laivastoon oli yhden suhde kahteentoista, mutta nyt luku on yhden suhde neljään, vara-amiraali sanoo.

Ukrainan laivaston operaatioiden kerrotaan olevan lisääntymässä. Aiemmin tavoitteena oli lähinnä suojata omaa rannikkoa.

– Nyt katseemme kohdistuu Venäjän hallitsemaan rantaviivaan. Aiemmin ajattelimme, että tämä oli epärealistista. Nyt siitä on tullut totta, Neizhpapa sanoo.

Ukrainan laivaston pääosat menetettiin vuonna 2014 Venäjän miehitettyä Krimin niemimaan nopealla operaatiolla. Viime vuoden alussa lisää laivoja tuhoutui tai päätyi venäläisille Asovanmeren rannalla sijaitsevien Berdjanskin ja Mariupolin valtaamisen myötä. Suurin osa sota-aluksista oli lähtenyt länsimaiden välittämien tiedustelutietojen pohjalta ennen Venäjän hyökkäystä.

Yhdysvallat on lahjoittanut viimeisen vuoden aikana ainakin 58 partioalusta, joita on käytetty Dnepr-joen ja rannikon suojaamiseen. Merimiehiä on lisäksi koulutettu Britannian laivaston aluksilla. Ukraina on saanut käyttöönsä kolme Sea King -helikopteria, ja ensi vuonna sille toimitetaan Turkista sukellusveneiden torjuntaan suunniteltu Ada-luokan korvetti.

Ukrainan laivat eivät silti pärjäisi avoimessa meritaistelussa Venäjän Mustanmeren laivastolle.

– Meidän on toimittava asymmetrisellä tavalla vahvempaa vihollista vastaan. Käytämme kaikkia keinoja heidän ylivoimansa voittamiseksi ja laivastonsa tuhoamiseksi, Oleksi Neizhpapa toteaa.