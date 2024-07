Ukrainan kosto: Dronet moukaroivat rajusti Venäjän kohteita

Ukraina on iskenyt yön ja aamun aikana droneilla Volgogradissa, Kurskissa, Rostovissa, Voronezissa ja Belgorodissa. Astrhahanin ja Volgogradin lentokenttien liikennettä on rajoitettu tilanteen vuoksi, kertoo venäläinen uutistoimisto Interfax. Astrahanissa julistettiin korkeimman tason terrori-iskun uhka.

Venäjän puolustusministeriö väitti varhain aamulla torjuneensa yhteensä 38 Ukrainan dronea. Ainakin Volgogradin kuvernööri Andrei Botšarov väitti, että Ukrainan iskut torjuttiin ja tulipaloja syttyi putoavien lennokkien romusta. Mutta esimerkiksi Kalatš-na-Donussa ”lennokkien romu” putosi sopivasti juuri öljyvarastolle ja Rostovissa sähköasemalle.

Belgorodissa kuoli ainakin neljä ihmistä ja 20 loukkaantui, kertoi alueen kuvernööri Vjatšeslav Gladkov. Ukrainska Pravda -lehden mukaan Gladkov keskusteli paikallisten ihmisten kanssa saavuttuaan lennokki-iskujen tapahtumapaikalle. Gladkov kehotti Belgorodin asukkaita lähettämään lapset pois kaupungista ja sanoi, että kaupungin turvallisuustilanne tuskin helpottaa pian.

Ukrainan runsaslukuiset lennokki-iskut tapahtuivat sen jälkeen, kun Venäjä teki tuhoisia ohjusiskuja ainakin kuuteen ukrainalaiskaupunkiin maanantaina. Iskujen kohteeksi joutui myös Kiovassa sijaitseva Ukrainan suurin lastensairaala. Lähes 40 ihmistä kuoli iskuissa.

⚡️The Russian Ministry of Defense reported a "massive drone attack." During the night, Russian air defenses allegedly shot down 38 drones in the Volgograd, #Belgorod, and #Rostov regions. pic.twitter.com/6iY1dRWL3J

— KyivPost (@KyivPost) July 9, 2024