Komentaja ryöpyttää arvostelijoita: Hypätkää minun saappaisiini

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Valerii Zaluzhnyi sanoo tarvitsevansa enemmän kaikkia mahdollisia asejärjestelmiä, jotta käynnissä oleva vastahyökkäys etenisi nopeammin.

Kenraali Zaluzhnyi ilmaisee Washington Postin haastattelussa turhautumisensa siitä, että vaikka hänen suurimmat länsimaiset tukijansa eivät koskaan aloittaisi hyökkäystä ilman ilmaherruutta, niin Ukraina ei ole vieläkään saanut nykyaikaisia hävittäjiä, mutta sen odotetaan valtaavan nopeasti takaisin alueita Venäjän miehitysjoukoilta.

Ukrainalle äskettäin luvatut amerikkalaisvalmisteiset F-16-koneet saapuvat todennäköisesti vasta syksyllä. Tämä on paras mahdollinen skenaario, mikäli suunnitelmat toteutuvat ongelmitta.

Zaluzhnyin mukaan Ukrainan joukkojen toinen suuri ongelma on vähäinen tykistökranaattien määrä. Varsinkin vastahyökkäyksen aikana ukrainalaisten pitäisi ampua vähintään yhtä paljon tykistökranaatteja kuin vihollisensa. Rajallisten resurssien vuoksi ukrainalaisilla on ollut ajoittain jopa kymmen kertaa vähemmän ammuksia.

Samaan aikaan monet länsimaiset virkamiehet ja sotilasanalyytikot ovat todenneet, että Ukrainan vastahyökkäys eteläisellä ja itäisellä rintamalohkolla on alkanut odotettua hitaammin.

– Se ärsyttää minua. Ukrainalaisjoukot ovat edenneet rintamalla joka päivä, vaikka kyse olisikin vain 500 metristä, Zaluzhnyi sanoo.

– Tämä ei ole mikään esitys. Se ei ole esitys, jota koko maailma katsoo ja lyö vetoa lopputuloksesta. Joka päivä, jokainen metri otetaan verellä.

Hän korostaa, että jos länsimaisia asejärjestelmiä ja ammuksia ei toimiteta kokonaisuudessaan, niin vastahyökkäyksen suunnitelmat eivät ole toteuttamiskelpoisia.

– Mutta niitä (suunnitelmia) toteutetaan. Ja kyllä, ei ehkä niin nopeasti kuin tarkkailijat haluaisivat, mutta se on heidän ongelmansa.

Zaluzhnyi on onnistunut muuntamaan maan asevoimat nykyaikaiseksi ja ketteräksi joukoksi, joka on opiskellut puolustusliitto Naton taktiikoita. Samalla on luovuttu liian keskitetystä neuvostotyylisestä komentorakenteesta.

Päätökset viipyvät

Zaluzhnyitä päivittäin painavat kysymykset voidaan kiteyttää seuraavanlaisesti: Milloin Ukrainan länsimaiset kumppanit toimittavat tarvittavat aseet, erityisesti lisäammukset ja F-16-hävittäjät? Ja kuinka hänen voidaan odottaa hoitavan työnsä ilman niitä?

Zaluzhnyi kertoo välittävänsä huolensa Yhdysvaltain asevoimien komentajalle, kenraali Mark Milleylle useita kertoja viikossa. Keskustelut voivat kestää tunteja.

– Hän jakaa huolet kanssani ehdottomasti. Ja uskon, että hän voi auttaa minua pääsemään eroon näistä huolista, Zaluzhnyi sanoo.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg varoitti helmikuussa, että ”Ukrainan ampumatarvikkeiden nykyinen kulutustahti on monta kertaa korkeampi kuin tämänhetkinen tuotantomme”.

Milleyn kanssa käymissään keskusteluissa Zaluzhnyi on suorasukainen seurauksista.

– Meillä on sopimus. Olemme yhteydessä toisiimme joka viikko päivittäin. Joskus saatan soittaa ja sanoa, että ”jos en saa 100 000 tykistökranaattia viikossa, 1 000 ihmistä kuolee. Hyppää minun saappaisiini”.

– Mutta Milley ei ole se, joka päättää, saammeko lentokoneita vai emme. Asia on vaan niin, että kun tätä päätöstä valmistellaan, paljon ihmisiä kuolee joka päivä – todella paljon. Vain siksi, ettei päätöstä ole vielä tehty.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi toukokuussa antavansa liittolaisilleen luvan toimittaa F-16-hävittäjiä Ukrainaan.

Muun muassa Britannia, Hollanti, Belgia ja Ranska ovat kertoneet koalitiosta, jonka tarkoituksena on saada Ukrainan käyttöön modernit länsimaiset hävittäjät. Myös ukrainalaisia lentäjiä koulutetaan parhaillaan.