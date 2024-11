Ukrainan kaukoiskut kylvivät tuhoa Venäjällä

Ukrainan kunnianhimoiset iskut venäläiskohteisiin aiheuttivat laajaa tuhoa perjantaina, kertoo Kyiv Post.

Tusinoittain kamikazedrooneja iski satojen kilometrien päässä toisistaan sijaitseviin kohteisiin niin Kaakkois-Venäjällä kuin miehitetyllä Krimin niemimaalla. Iskukohteisiin lukeutui muun muassa Atlas-öljynjalostamo Rostovin alueella, johon osui tiettävästi jopa 30 droonia.

Räjähdykset sytyttivät jalostamolla tuleen kaksi öljyvarastoa, joista nouseva savupilvi kohosi satojen metrien korkeuteen. Venäläisviranomaisten mukaan jalostamo kärsi iskussa ”lieviä vahinkoja”, ja kaikki 30 droonia ammuttiin alas.

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR otti vastuun iskuista.

Isku Atlasin jalostamoon ei ole ensimmäinen laatuaan. Myös elokuussa Ukraina iski jalostamoon drooneilla, josta aiheutunut tulipalo roihusi hallitsemattomasti lähes kahden viikon ajan.

Atlasin lisäksi Ukraina iski ilmatorjuntalaitteistoon Krimin länsiosassa sijaitsevassa Kurhannen kylässä. Sosiaalisessa mediassa levinneessä materiaalissa on näkyvissä, miten iskun jälkeen ilmatorjuntatukikohdasta nousee savua ja räjähdyksiä.

Ukrainalaislähteet arvioivat, että tukikohtaan oli sijoitettu S-300- tai S-400 -ilmatorjuntaohjuksia, jotka räjähtivät drooni-iskussa. Paikallisten viranomaisten mukaan savupatsaat aiheutuivat kuitenkin hallitusta vanhentuneiden ammusten räjäyttämisestä.

Kolmas isku kohdistui Mustanmeren rannalla Tuapsessa sijaitsevaan laivastotukikohtaan. Ukrainan hallituksen tiedottajan Petro Andriuštšenkon mukaan isku koostui 20 droonista, jotka lensivät lähes 650 kilometriä iskeäkseen tukikohdassa sijaitsevaan Tuapse Prsneftin öljynjalostamoon.

Ukrainan mukaan 20 droonista 14 selvisi kohteeseensa asti.

Iskujen jälkeen sataman yllä leijaili musta savupilvi. Ukrainan sotaa seuraavan Sentinelhub OSINT-ryhmän mukaan iskun kohde saattoi olla myös Tuapsen satamassa ollut maihinnousualus Petr Morgunov.

Iskut ovat osoitus Ukrainan uudesta kaukoiskustrategiasta. Ensin laukaistaan drooneja, joiden avulla löydetään Venäjän ilmapuolustus. Tämän jälkeen ilmapuolustus tuhotaan, jonka jälkeen varsinaiset hyökkäysdroonit tai ohjukset pääsevät iskemään kohteisiinsa.

Ukraina on kiihdyttänyt kaukoiskuja kuluvan vuoden aikana. Viime kuukausina tiedustelulentoja on tehty lähes joka yö, ja suurempia iskuja useita kertoja kuukaudessa.

