Ukrainan joukkojen on kerrottu jatkaneen etenemistään Robotynen ja Verboven kylien välisellä vyöhykkeellä Zaporizzjan alueella.

Sotaa seuraavan ISW-tutkimuslaitoksen mukaan kevyt jalkaväki olisi läpäissyt Venäjän puolustuslinjan panssariesteet.

Ukrainan kerrotaan käynnistäneen hyökkäyksen uudelleen myös idempänä sijaitsevan Velyka Novosilkan eteläpuolella. Aluetta on pidetty vastahyökkäyksen toissijaisena hyökkäyssuuntana mahdollisesti Venäjän reservien sitomiseksi. Ukraina on siirtänyt rintamalohkolle useita merijalkaväen prikaateja.

Venäläiset sotabloggaajat kertoivat jo aiemmin Ukrainan siirtäneen lisäjoukkoja Velyka Novosilkan tuntumaan. Ukrainan joukot aloittivat venäläislähteiden mukaan uuden hyökkäyksen tykistön tukemana ja onnistuivat ylittämään paikalliset miinakentät. Taisteluita on käyty Novodonetsken ja Novomaiorskin laitamilla.

Vostok-pataljoonan komentaja Aleksandr Hodakovski kirjoittaa Telegramissa tykistövalmistelun kestäneen useita päiviä. Hänen mukaansa Ukrainan läpimurtoyritykseen on osallistunut ”suuri määrä panssariajoneuvoja”.

Hodakovskin mukaan intensiivinen tykistöpommitus ei aiheuttanut suurta määrää tappioita, mutta heikensi silti merkittävästi venäläisjoukkojen taistelutahtoa ja miinakenttien tehoa. Jatkuvan tulivalmistelun vuoksi pioneerit eivät päässeet asettamaan puolustuslinjan eteen uusia miinoitteita.

– Tämän seurauksena vihollinen pääsi lähelle asemiamme lähes ilman minkäänlaisia tappioita, Hodakovski kirjoittaa.

