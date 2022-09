Ukrainan joukot jatkavat hyökkäystä Izjumin itäpuolella

Ukrainan armeija jatkaa hyökkäystään Venäjän joukkoja vastaan Izjumin itäpuolella ja on vapauttanut osittain Pisky-Radkivskin kylän, paikallisten ukrainalaisten viranomaisten mukaan, kertoo CNN.

– Piski-Radkivskin kylä on jo Ukrainan asevoimien hallinnassa, Borovan kylävaltuusto sanoi Facebook-sivullaan.

Ukrainan armeijan mukaan alueella on yhä venäläisten sotilaiden ryhmiä, ja että se purkaa alueelta miinoja.

Ukrainan joukot tunkeutuvat parhaillaan pohjoiseen Oskil-jokea pitkin miehitettyä Borovan kylää.

– Taistelut ovat käynnissä. Ukrainan asevoimat työntävät vihollista ulos, mutta vapautetut alueet kärsivät vihollisen pommituksista. Räjähdysten ääniä kuuluu myös jatkuvasti pohjoisesta, idästä ja etelästä. Miehitysviranomaiset lähtivät pakoon. Myös lähes kaikki kollaboraattorit pakenivat .

Izjum, joka sijaitsee lähellä Ukrainan Harkovan ja Donetskin alueiden välistä rajaa, joutui Venäjän voimakkaiden tykistöhyökkäysten kohteeksi huhtikuussa ennen sen miehitystä. Siitä tuli tärkeä keskus hyökkääjälle viiden kuukauden miehityksen aikana.

Ukrainan joukot ottivat kaupungin takaisin hallintaansa tässä kuussa ja antoivat tärkeän iskun Venäjän hyökkäykselle idässä.

Eastern #Ukraine Update:

The Ukrainian counter-offensive in #Kharkiv and northern #Donetsk Oblasts continued to make gains near #Lyman on September 25 and September 26. /1https://t.co/1hZ3ygLJV2 pic.twitter.com/lF7Z99EK62

— ISW (@TheStudyofWar) September 27, 2022