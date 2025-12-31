Ukrainan joukot edenneet Pokrovskissa ja Kupjanskissa

The Institute for the Study of War-ajatushautomon mukaan joulukuun 29. päivänä tallennetussa geolokaatiomateriaalissa näkyy, että Venäjän joukot hyökkäsivät useilla akseleilla Pokrovskin ympäristössä. Mutta myös Ukrainan joukot etenivät Pokrovskin suuntaan.

Taisteluja käytiin kaupungin sisällä ja ympäröivien asutuskeskusten lähellä – mukaan lukien Bilytske, Rodynske ja Sukhetske pohjoisessa; Krasnyi Lyman, Rivne ja Novoekonomichne koillisessa; Myrnohrad idässä; Udachne, Molodetske ja Kotlyne lounaassa; Serhiivka lännessä; ja Hryshyne luoteessa 29. ja 30. joulukuuta. Venäläinen sotabloggaaja väitti, että Ukrainan joukot tekivät vastahyökkäyksiä Rodynsken lähellä.

ISW totesi 29. joulukuuta raportissaan, että Ukraina eteni äskettäin Siverskin, Oleksandrivkan ja Huliaipolen lähellä. Venäläiset puolestaan etenivät Länsi-Zaporižžjan alueella ja Donetskin alueella lähellä Pokrovskia sekä Dobropillia.

ISW:n mukaan sen 30. joulukuuta julkaisema geolokaatiomateriaali osoittaa, että Ukrainan joukot etenivät äskettäin hieman myös Pohjois-Kupjanskissa.

Venäjän joukot hyökkäsivät Kupjanskin lähellä ja sisällä; Kupyanskin länsipuolella Myrovessa; Kupyanskin pohjoispuolella kohti Kolodyaznea; Kupjanskin itäpuolella kohti Petropavlivkaa; ja Kupjanskin kaakkoon kohti Pišchanea 29. ja 30. joulukuuta.

Venäläiset lähteet, mukaan lukien Venäjän puolustusministeriö, väittivät Ukrainan joukkojen tehneen vastahyökkäyksiä Palamarivkan, Velyka Shapkivkan – molemmat sijaitsevat Kupjanskin luoteispuolella – ja Blahodativkan (Kupjanskin lounaispuolella) lähellä.

Ukrainan yhteisjoukkojen ryhmä raportoi, että Venäjän joukoilla on vain rajoitetusti asemia Kupjanskin kellareissa, ja että Ukrainan joukot ovat saartaneet venäläissotilaita näissä asemissa. ISW:n mukaan tämä kumosi Venäjän puolustusministeriön väitteet, että Venäjän joukot hallitsisivat kaupunkia.

Kremliin sidoksissa oleva sotabloggaaja totesi, että tuoreet lisämateriaalit vahvistavat Ukrainan joukkojen edenneen pidemmälle Kupjanskiin kuin venäläiset lähteet aiemmin arvioivat. Huonot sääolosuhteet antavat Ukrainan joukoille mahdollisuuden hyödyntää lukumääräistä ylivoimaansa ja haittaavat Venäjän droonioperaatioita.

Sotabloggaaja väitti, että venäläisten tiedotusvälineiden väitteet Venäjän hallinnasta suurimmassa osassa Kupjanskia estävät objektiiviset arviot Venäjän joukkojen lukumääräisestä alemmuudesta ja Ukrainan joukkojen onnistumisista Venäjän joukkojen saartamisessa joillakin alueilla.