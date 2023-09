Ukrainan joukkojen harjoittelua täytyi vähentää Britanniassa, naapurit valittivat melusta

Ukrainalaisten sotilaiden harjoittelua on vähennetty kolmanneksella meluvalitusten takia, kertoo The Times.

Sotilaat harjoittelivat Lydd Rangesin tukikohdassa Kaakkois-Englannin Kentissä, kun naapurit alkoivat valittaa aseiden aiheuttamista äänistä. Lisäksi alueen asukkaita kiukustuttivat räjähdykset ja savu.

Asukkaat kirjelmöivät aktiivisesti kaupungin viranomaisille, ja vaativat näitä puuttumaan asiaan. Melun hillitsemiseksi harjoittelua karsittiin kolmanneksella ja äänitasoja seurataan. Sotilastukikohdan komentajan mukaan tukikohta haluaa säilyttää hyvät suhteet Lyddin kaupungin asukkaisiin.

Tukikohdan vieressä asuva Alan Smart, 63, kertoo Timesille, että ikkunat helisevät räjähdysten johdosta. Hänen mukaansa 150 vuotta toiminut sotilastukikohta voitaisiin jo sulkea.

Britanniassa on käynyt koulutusohjelman puitteissa noin 17 000 ukrainalaissotilasta, joista enemmistö on suorittanut viiden viikon intensiivikurssin. Osa on saanut erikoiskoulutusta, kuten esimerkiksi Dnepr-joella tehtyihin veneiskuihin.

Vaikka armeijan harjoittelu ärsyttää joitakin asukkaita, toiset ylistävät ukrainalaisten rohkeutta.

June Beaumont, 80, on asunut tukikohdan vieressä 35 vuotta.

– Jos ostat talon tai muutat armeija-alueen lähelle, niin mitä odotat sen olevan? Hiljaista?

– He puolustavat maata. Ei kannata lähettää [rintamalle] ihmisiä, jotka eivät ole harjoitelleet, eivätkä osaa toimia räjähdysten ja tulituksen keskellä, Beaumount sanoo ja muistuttaa, että äänet eivät ole jatkuvia vaan hetkellisiä.