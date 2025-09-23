Ukrainan iskut purevat: Venäjän polttoaineviennin tuloissa valtava pudotus

Ukrainan toistuvat lennokki-iskut Venäjän öljyteollisuuden kohteisiin alkavat näkyä Moskovan sotakassassa.

Talouslehti Financial Times on kerännyt tästä löytyvään juttuun rankkoja lukuja Ukrainan toimista ja niiden arvioiduista vaikutuksista Venäjän talouteen.

Ukraina on iskenyt kaikkiaan peräti kuuteentoista Venäjän 38 jalostamosta elokuun alun jälkeen. Moniin kohteisiin on hyökätty toistuvasti.

Energy Aspects -tutkimusryhmän laskelmien mukaan Ukrainan iskusarja on leikannut tänä aikana Venäjän jalostuskapasiteettia miljoonalla barrelilla päivässä.

Öljytuotteiden rahteja seuraavien OilX:n ja Vortexan mukaan Venäjän diesel-polttoaineen kuukausivienti putoaa tällä vauhdilla syyskuussa alimmilleen sitten vuoden 2020.

Ukrainan iskujen vaikutukset näkyvät viiveellä Venäjän öljysektorin suuren koon takia.

– Tämä näyttäisi olevan Ukrainan tähän mennessä tehokkain kampanja, Euroopan öljytuotteiden hinnoittelua Arguksella johtava Benedict George kommentoi FT:lle.

Venäjä on maailman toiseksi suurin dieselin viejä. Noin puolet viennistä suuntautuu Turkkiin. Muita tärkeitä kohteita ovat Länsi- ja Pohjois-Afrikan maat ja Brasilia. Moskova on asettanut tähän mennessä vientirajoituksia vain bensiinille. Diesel on taas saanut virrata vapaasti.

Monilla Venäjän alueilla on kärsitty jo bensiinipulasta. Dieseliä on kuitenkin riittänyt toistaiseksi, koska sen tuotanto ylittää kotimaisen kulutuksen noin 50 prosentilla. Ukrainan iskut ja asevoimien ja maatalouden dieselin tarpeet voivat kuitenkin yhdessä vientipaineiden kanssa muodostua haasteeksi.