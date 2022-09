Ukrainan ilmavoimat iski hyökkääjän 25 sotilaskohteeseen

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan maan ilmavoimat iski 25 strategiseen Venäjän sotilaskohteeseen.

Ukrainan ilmavoimien sanotaan tuhonneen kuusi ilmatorjuntaohjusjärjestelmää ja ampuneen alas yhden Mi8-helikopteriin sekä yhdeksän lennokkia.

Ukrainan asevoimien kerrotaan edenneen Itä-Ukrainassa Slavjanskin kaupungin koillispuolella.

Alueen taistelut ovat kiihtyneet Harkovan alueella aiemmin syyskuussa tehdyn onnistuneen vastahyökkäyksen ja läpimurron jälkeen.

Venäläislähteiden mukaan Lymanin kaupungin venäläispuolustajat olisivat jäämässä saarroksiin.

⚡️General Staff: Air Force attacks 25 strategic Russian military sites.

Ukraine’s General Staff reported on Sept. 23 that the country's Air Force targeted six positions of anti-aircraft missile systems, and downed a Mi-8 helicopter and nine drones.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 23, 2022