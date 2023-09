Ukraina haluaa etulinjaan robotteja

Ukrainalaiset taisteluinsinöörit haluavat tuoda lisää robotteja taistelukentille, uutisoi The Kyiv Independent.

Miehittämättömiä maa-ajoneuvoja (UGV) on tarkoitus käyttää erityisesti etulinjassa. Ne voivat esimerkiksi levittää panssarimiinoja tai edetä hiljaa kohti vihollisasemia ja ampua kranaatteja. Miehittämättömät maa-ajoneuvot eivät ole vielä muodostuneet olennaiseksi osaksi Ukrainan sodan taisteluoperaatioita, mutta tavoitteena on kasvattaa niiden määrää. Lennokeilla sodassa on jo merkittävämpi rooli kuin yhdessäkään konfliktissa aiemmin.

– Miksi käyttää ihmisiä, kun voi käyttää koneita? perustelee ajoneuvojen prototyyppejä kehitellyt sotainsinööri Oleksandr Navarenko.

Ukrainan digitaalisen muutoksen ministeriö pyrkii vakuuttamaan maan asevoimat uusien innovaatioiden mahdollisimman pikaisen käyttöönoton tärkeydestä.

– Tämä on ihmiskunnan teknologisesti kehittynein sota. Innovaatiot ja teknologiset ratkaisut ovat se, mikä tulee auttamaan Ukrainan voittoon, toteaa digitaalisen muutoksen ministeri Myhailo Fedorov.