Ukrainan eteneminen jatkuu etelässä

Ukraina vapauttaa alueita nopeammin kuin Venäjä ehtii valtaamaan uusia.
Ukraina on vapauttanut kuluneen vuoden aikana useita kyliä etelärintamalla. 65TH MECANIZED BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP / LEHTIKUVA / ANDRIY ANDRIYENKO
Ukraina on vapauttanut kuluneen vuoden aikana useita kyliä etelärintamalla. 65TH MECANIZED BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP / LEHTIKUVA / ANDRIY ANDRIYENKO

Ukraina jatkaa etenemistä Zaporizhzhian rintamalla Etelä-Ukrainassa, kertoo Institute for the Study of War -ajatuspaja viestipalvelu X:ssä.

Tammikuun alun jälkeen Ukraina on vapauttanut yhteensä 244 neliökilometrin maa-alueen venäläismiehityksestä Huljaipolen ja Oleksandrivkan suunnilla. Samalla ajanjaksolla Venäjä on onnistunut valtaamaan alueita vain 115 neliökilometrin edestä.

Ukraina on siis onnistunut kuluneena vuonna vapauttamaan suuremman alueen, kuin mitä venäläiset ovat onnistuneet valtaamaan.

Todellinen luku voi olla vieläkin suurempi, sillä ISW myöntää voineensa aliarvioida ukrainalaisten etenemisen.

– Tuoreet raportit ja sijainniltaan vahvistetut video- ja kuvamateriaalit osoittavat, että ukrainalaisjoukot ovat edenneet merkittävästi Vovtšajoen eteläpuolella Oleksandrivkan lounais-, etelä- ja kaakkoispuolella sekä Haitšurjoen länsipuolella Huljaipolen pohjoispuolella, ajatuspajan raportissa todetaan.

Ukrainalainen sotilasanalyytikko Konstantyn Mašovets vahvisti perjantaina, että ukrainalaiset ovat saaneet työnnettyä venäläisjoukot pois Ternuvaten, Rizdvjankan ja Kosivtseven kylistä sekä vapauttaneet Ternoven kylän. Lisäksi ukrainalaisjoukot ovat asemissa Huljaipolen keskustassa.

Ukrainalaisten etenemistä ovat arvioiden mukaan tukeneet Venäjän etulinjan heikko miehitys sekä viestintäongelmat.

Starlink-satelliittiyhteyksien menetys aiheuttikin suuria hankaluuksia venäläisjoukoille, joita Ukraina käytti hyväkseen käynnistäessään vastahyökkäyksiä alueella.

Ukrainan eteneminen voi pian pakottaa venäläiskomentajat valitsemaan, priorisoivatko he hyökkäysten jatkamisen Huljaipolen länsipuolella, vai täytyykö heidän keskittyä huoltoyhteyksien suojaamiseen ukrainalaisten vastahyökkäykseltä pohjoisessa.

