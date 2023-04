Ukrainan erikoisjoukot hiipivät videolla ”harmaalle vyöhykkeelle” ja räjäyttävät Venäjän vaunuja

Ukrainan erikoisjoukot on julkaissut videon öisestä tiedustelutehtävästä Ukrainan ja Venäjän rintamalinjojen väliselle ei-kenenkään-maalle. Erikoisjoukkojen Telegram-kanavalla kerrotaan, että video on kuvattu Donetskin alueella. Tarkempia yksityiskohtia sijainnista ei kerrota.

Lämpökameralla varustetun lennokin kuvaamasta materiaalista leikatulla videolla (alla) näkyy, kuinka seitsemän miehen vahvuinen ryhmä erikoisjoukkojen taistelijoita etenee ilmeisesti rautatien yli ja asentaa räjähteitä kohteeseen. Seuraavaksi taistelijat poistuvat paikalta. Hetken päästä välähtää voimakas räjähdys. Ukrainalaiset kertovat tuhonneensa alueelle jääneen vaurioituneen venäläisen T-72-tankin ja BMP-1-panssariajoneuvon.

Ukrainalaisten mukaan isku tehtiin vain 150 metrin päässä Venäjän asemista.

– Tämä alue oli hyvin vihollisen tarkkailijoiden näkyvissä. Ukrainan erikoisjoukkojen ryhmä eteni siitä huolimatta harmaalle vyöhykkeelle käskynään tuhota vihollisen kalustoa.

Sotilaiden kerrotaan joutuneen kulkemaan miinoitteiden ja muiden esteiden läpi päästäkseen paikalle. Tiedusteluretken saldoa kuvataan hyväksi. Ukrainalaiset sanovat kaapanneensa venäläisiä asiakirjoja, aseita ja radioita.

