Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuvakaappaus videolta iskusta Esedulla Abatshevin ajoneuvoon.

Ukrainan erikoisjoukkojen täysosuma videolla: Isku suoraan Venäjän kenraalin autoon

  • Julkaistu 21.08.2025 | 10:54
  • Päivitetty 21.08.2025 | 11:01
  • Ukrainan sota
Materiaalia lennokki-iskusta kenraalia vastaan julkaistiin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan erikoisjoukkojen yksikkö on iskenyt Venäjän ”Sever”-sotilasryhmittymän apulaiskomentaja Esedulla Abatshevin ajoneuvoon.

Hyökkäys tapahtui elokuun 17. päivän vastaisena yönä viiden kilometrin päässä Rylskin kaupungista Kurskin alueella.

Abatshev evakuoitiin kiireellisesti lentokoneella Moskovaan, missä hänen toinen kätensä ja jalkansa amputoitiin.

Vuonna 2023 Ukrainan syyttäjät nostivat syytteet Abatshevia vastaan. Ukrainan mukaan Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alusta lähtien kenraali on komentanut niin kutsuttua ”Luhanskin kansantasavallan kansanmiliisin 2. armeijakuntaa”.

Hän määräsi suoraan Luhanskin alueen kaupunkien ja kylien pommitukset ja tuhoamisen, kertoo apulaisprofessori Tymofiy Mylovanov viestipalvelu X:ssä. Hän myös jakanut alla olevan videon tapahtuneesta.

Venäjä on menettänyt ainakin 16 kenraalia täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen vuonna 2022.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)