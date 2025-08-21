Ukrainan erikoisjoukkojen täysosuma videolla: Isku suoraan Venäjän kenraalin autoon

Ukrainan erikoisjoukkojen yksikkö on iskenyt Venäjän ”Sever”-sotilasryhmittymän apulaiskomentaja Esedulla Abatshevin ajoneuvoon.

Hyökkäys tapahtui elokuun 17. päivän vastaisena yönä viiden kilometrin päässä Rylskin kaupungista Kurskin alueella.

Abatshev evakuoitiin kiireellisesti lentokoneella Moskovaan, missä hänen toinen kätensä ja jalkansa amputoitiin.

Vuonna 2023 Ukrainan syyttäjät nostivat syytteet Abatshevia vastaan. Ukrainan mukaan Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alusta lähtien kenraali on komentanut niin kutsuttua ”Luhanskin kansantasavallan kansanmiliisin 2. armeijakuntaa”.

Hän määräsi suoraan Luhanskin alueen kaupunkien ja kylien pommitukset ja tuhoamisen, kertoo apulaisprofessori Tymofiy Mylovanov viestipalvelu X:ssä. Hän myös jakanut alla olevan videon tapahtuneesta.

Venäjä on menettänyt ainakin 16 kenraalia täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen vuonna 2022.