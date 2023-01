Ukrainan diplomaatti ehdottaa: Entä jos Saksa antaisi sukellusveneen?

Taistelupanssarivaunuja koskevan päätöksen jälkeen keskustelu Ukrainalle mahdollisesti annettavasta uudesta aseavusta on siirtynyt ilmavoimiin.

Ukraina on toivonut saavansa amerikkalaisvalmisteisia F-16-hävittäjiä, joista olisi apua ilmaherruuden lisäksi myös Venäjän risteilyohjusten ja lennokkien tuhoamisessa. Ilmasta ilmaan -ohjukset toisivat puolustajille uusia kyvykkyyksiä kalliiden ilmatorjuntaohjusten lisäksi.

Ukrainan aiempi Berliinin-suurlähettiläs ja nykyinen varaulkoministeri Andriy Melnyk nostaa esiin uutena ideana saksalaisen ThyssenKrupp-yhtiön valmistamat tyypin 212-sukellusveneet. Dieselkäyttöistä sukellusvenemallia on erittäin vaikea havaita veden alla kulkiessaan. Sen yksikköhinta on noin 300–560 miljoonaa euroa.

– Tiedän aiheuttavani p***amyrskyn, mutta minulla on toinen luova ajatus, Andriy Melnyk tviittaa.

Hän huomauttaa, että Saksan asevoimilla on käytössä kuusi kappaletta vastaavia sukellusveneitä.

– Miksi yhtä niistä ei voisi lähettää Ukrainalle? Sitten voisimme potkia Venäjän laivaston pois Mustaltamereltä, Andriy Melnyk pohtii.

Häneltä kysytään, miten sukellusveneen saisi ujutettua Bosporinsalmen läpi.

– Maateitse, ei ongelmaa, varaulkoministeri sanoo.

Hi guys, I know I’m gonna get a new shit storm, but I have another creative idea. Germany (ThyssenKrupp) produces one of the world’s best submarines HDW Class 212A. The Bundeswehr has 6 such U-boats. Why not to send one to Ukraine? Then we’ll kick 🇷🇺fleet out of the Black Sea💪 pic.twitter.com/qy75sRVZ76

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 28, 2023