Ukrainan asiantuntijat saapuivat Puolaan – “teemme yhteistyötä”

Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban mukaan Ukraina ja Puola tulevat tekemään rakentavaa yhteistyötä Puolan ohjusturman selvittämiseksi.

Kuleba kertoo Twitterissä keskustelleensa asiasta Puolan ulkoministerin Zbigniew Raun kanssa.

– Asiantuntijamme ovat jo Puolassa. Odotamme heidän pääsevän paikalle nopeasti yhteistyössä Puolan lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Tiistaina sattuneen ohjusturman tutkinta on edelleen kesken. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on syyttänyt ohjusturmasta Venäjää. Keskiviikkona Zelenskyi totesi, että kukaan ei voi varmuudella tietää, mitä tapahtui.

Puolan presidentin ja Naton pääsihteerin mukaan on todennäköistä, että Puolaan pudonnut ohjus olisi Ukrainan ilmatorjunnan ampuma. He pitävät kuitenkin Venäjää vastuussa turmasta, koska Venäjä ampui useita ohjuksia Ukrainaan tiistain aikana.

I spoke to @RauZbigniew. Ukraine and Poland will cooperate constructively and openly on the incident caused by Russian missile terror against Ukraine. Our experts are already in Poland. We expect them to swiftly get access to the site in cooperation with Polish law enforcement.

