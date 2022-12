Ukrainan armeija: Venäjä valmistelee uutta suurta iskua

Näin kertoo Eteläisten puolustusvoimien lehdistökeskuksen päällikkö Nataliya Humeniuk, Ukrinform raportoi.

– On selvää, että venäläiset valmistautuvat johonkin. Tällä hetkellä heillä on käytössä yksi pinta-alus ja kaksi ohjussukellusvenettä, joissa on yhteensä 16 Kalibr-ohjusta, hän sanoo.

– Muistamme, että heillä on trendi toistaa operaatioita, jotka ovat heille enemmän tai vähemmän merkityksellisiä. Siksi, jos muistatte, kuinka he valmistautuivat massiiviseen ohjushyökkäykseen 5. joulukuuta, he sijoittivat ohjusalukset merelle ja lisäsivät strategista ja taktista lentotoimintaa. Periaatteessa kaikki on (nyt) hyvin samanlaista. Olemme valmiita tähän. Tiedämme, että tällainen isku on mahdollinen, Humeniuk jatkoi.

Hänen mukaansa Venäjän ohjusvarastojen loppuminen on ymmärrettävää, koska ne käyttävät niitä, mutta vihollista ei pidä aliarvioida.

– Venäläiset yrittävät täydentää varastojaan pakotteista ja kapasiteettirajoituksista huolimatta. Näemme, että he etsivät mahdollisuutta viivyttää kehitystä, pitää niin sanottua toimintataukoa varastoidakseen ja jatkaakseen ”voittonäytöstään” – niin kuin he ajattelevat. Mutta vastatoimemme ovat riittävät, joten emme anna heille sitä taukoa, Humeniuk sanoi.

Pääministeri Denys Shmyhalin mukaan yli 50 eri jänniteluokkien sähköasemaa ja yli 50 korkeajännitejohtoa on vaurioitunut Venäjän ohjushyökkäysten seurauksena.