– Nyt on tarpeen tehdä yhdessä perustavanlaatuinen tappio Venäjän aggressiolle Ukrainassa, jotta se ei voi uusia sen aggressiivisia toimia, ja etteivät Naton sotilaat taistele Venäjän kanssa tulevaisuudessa, totesi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi EU-huippukokouksessa Granadassa Ukrinform raportoi.

– Kaikki maat (joita vastaan Venäjä työskentelee tavalla tai toisella) tarvitsevat taloudellista tukea, ja kaikki nämä maat tarvitsevat turvallisuustakeita, jotta Venäjälle ei enää koskaan tule houkutusta yrittää murskata niiden suvereniteettiaan. Signaalia, että Venäjällä ei ole mahdollisuuksia tarvitaan, hän jatkoi.

Presidentti korosti myös tärkeintä, joka on yhtenäisyys.

– Hyökkääjä neutraloidaan tehokkaimmin tappiolla sodassa. Juuri nyt ja juuri Ukrainassa meillä on mahdollisuus aiheuttaa perustavanlaatuinen tappio Venäjän aggressiolle.

Zelenskyi totesi, että ”Ukrainan ansiosta sotilaanne eivät taistele Venäjää vastaan juuri nyt”.

– Emme epäile Naton voimaa. Mutta olen varma, että kukaan teistä ei halua tietää, millaista on, jos, Jumala varjelkoon, Naton on puolustettava yhtä teistä. Meidän on voitettava Ukrainassa, jotta (Vladmir) Putin ei voi skaalata tätä aggressio jonnekin muulle. Ja se on realistista, hän sanoi.

Tätä taustaa vasten Zelenskyi korosti, että on tärkeää säilyttää Euroopan yhtenäisyys ja solidaarisuus sekä olla antamatta Putinin ”epävakauttaa muita maailman osia ja kumppaneitamme Euroopan tuhoamiseksi”.

Zelenski korosti maansa tärkeyttä erityisesti ilmapuolustuksessa.

– Jokainen Ukrainassa alas ammuttu venäläinen drooni, jokainen Ukrainassa tuhottu venäläinen panssarivaunu vahvistaa, että tämä drooni, tämä panssarivaunu tai mikään muu Ukrainassa tuhottu venäläinen ase ei iske ketään muuta Euroopassa. Ja kiitän teitä kaikkia – jokaista teistä, kansakuntienne – kiitos puolustusavusta, Zelenskyi sanoi.