Ukrainan aluksen dramaattinen pako: ammuksia sataa videolla ympärille

Venäläisen lennokin kuvaama video näyttää, kuinka ukrainalainen Polnotšny-luokan maihinnousualus Juri Olefirenko pakenee hyökkääjän tulitusta Mustallamerellä. Asiasta kertoo Naval News.

Videolla nähdään ainakin 16 ammusta, jotka putoavat aluksen ympärille. Yksikään ei kuitenkaan vaikuta osuvan.

Juri Olefirenko on rakennettu Puolassa vuonna 1970. Se oli Neuvostoliiton laivaston käytössä kylmän sodan aikaan, kunnes se Neuvostoliiton romahdettua siirrettiin Ukrainan laivastolle.

Krimin valtauksen jälkeen vuonna 2014 se oli vähän aikaa Venäjän laivaston hallussa, kunnes se palautettiin Ukrainalle.

#war The 🇺🇦Ukrainian Yuri Olefirenko,a Polnochny-class landing ship under strike of the 🇷🇺Russian artillery sails along the Bugsko-Dneprovsko-Limansky Canal near the port of Ochakov in Mykolaiv region on June 3,2022. The video was taken from a shooting spotter drone.

War Online pic.twitter.com/CZc7ah7EOd

— Capt(N) (@Capt_Navy) June 10, 2022