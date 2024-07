Ukrainalle karvas menetys? Venäjä iski hävittäjien tukikohtaan ballistisella ohjuksella

Ukraina ilmavoimille kerrotaan koituneen karvaat tappiot Venäjän ohjusiskussa.

Sosiaalisessa mediassa kiertää video (alla), jonka sanotaan näyttävän ballistisella Iskander-ohjuksella tehdyn iskun Ukrainan Mirgorodin lentotukikohtaan. Tukikohta sijaitsee vain noin 160 kilometrin päässä Venäjän rajasta.

Asiasta tässä uutisoivan Forbesin mukaan tukikohtaan oli sijoitettu kuusi Su-27-hävittäjää.Jutun mukaan isku tuhosi kaksi hävittäjää ja vahingoitti neljää. Muista vaurioista ja mahdollisista miehistötappioista ei ole tietoa. Mikäli tiedot pitävät paikkansa, on kyse vakavasta tappiosta. Ukrainan ilmavoimilla on huutava pula lentokalustosta.

Suositut ukrainalaiset sotabloggaajat ovat kertoneet videon olevan aito ja soimanneet Ukrainan sodanjohtoa kovin sanoin arvokkaiden hävittäjien sijoittamisesta näin lähelle Venäjän rajaa.

Toisenlaistakin tietoa on liikkeellä.

Ukrainan ilmavoimien tiedottajana aiemmin toiminut evesti Juri Ihnat on kommentoinut tapausta Facebookissa. Ihnat yritti toppuutella kovia puheita. Hänen mukaansa Ukrainan tukikohdat elävät jatkuvasti Venäjän iskujen alla.

– Tämä on sotaa ja sitä ei voi käydä ilman kaluston menetyksiä, hän muun maussa totesi.

– Isku tapahtui ja menetyksiä oli, mutta ne eivät ole läheskään sitä, mitä vihollinen väittää, Ihnat sanoi.

Ihnat antoi myös ymmärtää, etteivät kyseessä välttämättä olleet todelliset hävittäjäkoneet.

– Ilmavoimat tekee kaikkensa torjuakseen vihollisen ja johtaakseen vihollista harhaan. Tähän kuuluvat valemaalit ja muut keinot.

Ukrainan tiedetään käyttäneen runsaasti todelliselta kalustolta näyttäviä hämäysmaaleja Venäjän iskujen harhauttamiseen.

– Pyydän mediaa, bloggareita ja Telegram-kanavia pitämään tunteensa kurissa ja kunnioittamaan puolustajiamme, eversti totesi.

This is just stupid

🇷🇺Russian Forces, using a Cluster Missile and a Iskander-M SRBM, managed to destroyed 2x UkrAF SU-27/(UB?), and damage 4 other SU-27s, which were all parked in the open at Mirgorod Airbase

I have no words, whoever is in charge of the base, needs to get fired pic.twitter.com/pvZRRqdbyV

— 🇵🇱WarVehicleTracker🇵🇱 (@WarVehicle) July 1, 2024