Ukrainalle kaavaillaan 5. artiklan kaltaisia turvatakuita

Yhdysvallat ja Euroopan maat ovat keskustelleet Naton 5. artiklan kaltaisista turvatakuista Ukrainalle, kertoo CNN.
Suunnitelmien mukaan turvatakuut tulisivat sekä Euroopalta että Yhdysvalloilta. Ne eivät kuitenkaan kuuluisi Naton piiriin.
Toistaiseksi suunnitelman tarkemmat yksityiskohdat ovat vielä hämärän peitossa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiemmin ilmaissut haluttomuutensa käyttää Yhdysvaltojen joukkoja tai rahoja Ukrainan puolustukseen sodan päätyttyä. Alkuvuodesta Trump totesi, että Ukrainan turvatakuiden toteuttamisen tulisi olla Euroopan harteilla.
Lauantaina julkaistussa kannanotossa Euroopan valtionpäämiehet taas painottivat vahvojen turvatakuiden merkitystä. Lisäksi korostettiin, ettei Ukrainan mahdollisuutta hakea EU:n tai Naton jäsenyyttä saa rajoittaa.
– Olemme selviä siitä, että Ukrainalla on oltava raudanlujat turvatakuut, jotta se voi tehokkaasti puolustaa itsenäisyyttään ja alueellista koskemattomuuttaan, kannanotossa todettiin.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vastaavasti kiitteli länsimaita.
– Olen tyytyväinen Yhdysvaltojen ja Euroopan valmiuteen tarjota Ukrainalle vankat turvallisuustakuut osana mitä tahansa sopimusta, Zelenskyi sanoi.
Axiosin mukaan Trump soitti perjantaina Zelenskyille kertoakseen Alaskassa käydyistä neuvotteluista Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Lähteiden mukaan käyty keskustelu ei ollut helppo.
Puhelun aikana Trump totesi, ettei Putin halua aselepoa vaan rauhansopimuksen. Trump sanoi itse olevansa samaa mieltä.
Trumpin ja Zelenskyin on määrä tavata kasvokkain Valkoisessa talossa maanantaina.