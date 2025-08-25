Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
R-360 Neptunus -ohjus. LÄHDE: ZBROIA

Ukrainalla uusi ”Pitkä Neptunus” -ohjus

  • Julkaistu 25.08.2025 | 13:33
  • Päivitetty 25.08.2025 | 14:20
  • Ukraina
Kyseessä on 360 Neptunus -risteilyohjuksen pitkän kantaman versio.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

R-360 Neptunus -risteilyohjuksen pitkän kantaman versio, jota epävirallisesti kutsutaan Pitkäksi Neptunukseksi, testattiin maaliskuussa. Se pystyy iskemään jopa tuhannen kilometrin etäisyydellä oleviin kohteisiin, kertoo Defense Express.

Vaikka sen kehitys on ollut julkisesti tiedossa marraskuusta 2023 lähtien, ohjuksesta ei ole tähän asti ollut tarjolla kuvia. Ukrainan itsenäisyyspäivänä valtion puolustusteollisuusportaali Zbroian virallinen tili julkaisi videon, joka näyttää esittävän ohjuksen muiden ukrainalaisten aseiden rinnalla.

Ohjus on suunniteltu iskuihin maamaaleihin. Vertailu alkuperäiseen meritorjuntaohjukseen R-360 Neptunukseen korostaa useita muutoksia. Ohjuksen pituus on yli kuusi metriä, mikä tekee siitä noin 1,5 metriä pidemmän kuin R-360.

Myös keskirunkoa on suurennettu. Sen halkaisija on kasvanut noin 38 senttimetristä noin 50 senttimetriin. Ohjus on siis paitsi pidempi myös paksumpi, mikä todennäköisesti mahdollistaa suuremman polttoainekapasiteetin. Sitä vastoin nokkaosan halkaisija on pysynyt samana kuin ennen.

Myös siipi- ja peräpintoja on suurennettu, oletettavasti tasapainottamaan suurempaa lentoonlähtöpainoa. Alkuperäisen Neptunuksen taistelukärki painoi 150 kilogrammaa, mutta pitkän kantaman version vastaavaa painoa ei ole julkistettu.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)