Ukrainalaisten taistelutahto pysyy harvinaisen korkeana

Maailmalla on kiinnitetty huomiota tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan lähes kolmasosa ukrainalaisista olisi valmis alueluovutuksiin sodan päättämiseksi. Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija, majuri ja pyskologian tohtori David Bergman ei kuitenkaan pidä tutkimusta erityisen huolestuttavana.

Bergman kommentoi Kiovan sosiologisen instituutin tuoretta tutkimusta Svenska Dagbladetissa. Hän muistuttaa vastaajien ottaneen kantaa hyvin spekulatiiviseen skenaarioon, jossa Venäjä todellakin suostuisi vetämään joukkonsa pois vastineeksi tietyistä alueista. Osa vastaajista oli varsinaisten alueluovutusten sijasta valmis lykkäämään miehitettyjen alueiden vapauttamista.

Venäjä ei ole millään tavoin ilmaissut olevansa valmis rauhaan, eikä tulos ruotsalaisasiantuntijan mielestä kerro juuri mitään ukrainalaisten taistelutahdosta. Päinvastoin, sotimisen pyskologiaa tutkinut Bergman sanoo. Ukrainalaisten taistelutahto on tutkimuksen mukaan pysynyt harvinaisen korkealla.

Venäjä on iskuillaan siviiliväestöä ja kriittistä infrastruktuuria vastaan pyrkinyt heikentämään ukrainalaisten moraalia, siinä kuitenkaan onnistumatta.

– Monet uskovat, että kaupunkeja pommittamalla väestön moraali heikkenee. Mutta sotahistoria osoittaa asian olevan päinvastoin: mitä enemmän pommitat, sitä yhtenäisempää vastarintaa kohtaat, hän kertoo.

Ukrainalaisista 55 prosenttia ei tutkimuksen mukaan koskaan suostuisi luovuttamaan alueita Venäjälle.

– 55 prosenttia on äärimmäisen korkea osuus maassa, joka on ollut sodassa näin pitkään. Vaikka muutoksia esiintyykin, on lukema yhä erittäin korkea, Bergman sanoo.