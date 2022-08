”Ukrainalaisten etenemisen laajuutta ei voi vielä arvioida”

Ison-Britannian puolustusministeriön kertoo tiedustelutietojen tilannepäivitykseen, että ”useat Ukrainan asevoimien prikaatit lisäsivät tykistötulen käyttöä useilla eri Etelä-Ukrainan rintamalohkoilla.”

– Ukrainan pitkän kantaman tykistöiskut jatkoivat Venäjän huoltolinjojen häirintää. Ukrainalaisten etenemisen laajuutta ei ole vielä mahdollista arvioida.

Elokuun alusta lähtien Venäjä on yrittänyt merkittävästi vahvistaa joukkojaan Dneprin länsipuolella Hersonin lähellä. Venäjän eteläisen sotilaspiirin 49. yhdistettyä armeijaa on täydennetty itäisen sotilaspiirin 35. yhdistetyn armeijan yksiköillä.

Puolustusministeriön mukaan Hersonin ympärillä olevat yksiköt ovat todennäköisesti alimiehitettyjä ja riippuvaisia Dnepr-joen ylittävistä herkistä huoltoyhteyksistä, jotka perustuvat lauttoihin ja ponttonisiltoihin.

Samaten sen mukaan ”eteläisen ja itäisen sotilaspiirin yksiköiden yhdistäminen kertoo merkittävästä Venäjän joukkojen uudelleenjärjestelystä Ukrainassa”.

Tähän mennessä Venäjän armeijan komentoketju on ollut jäykkä, eikä kentällä olevilla komentajilla ole ollut vaikutusvaltaa tehdä tilannekohtaisia päätöksiä.

– On olemassa todellinen mahdollisuus, että Venäjä on alkanut järkeistää alueellista riippumatonta operatiivista johtamista, jonka puute näkyi suurhyökkäyksen alkuvaiheen epäonnistumissa.

– Jos Ukraina onnistuu ylläpitämään hyökkäysoperaatioitaan, tämän uuden testaamattoman alueellisen johtamisjärjestelmän yhtenäisyyden säilyminen on oleellista Venäjän puolustusasemien kestävyydelle etelässä.

