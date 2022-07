Ukrainalaisia opettajia pakotetaan noudattamaan venäläistä opetussuunnitelmaa

Venäjä on määrännyt maan miehittämien Ukrainalle kuuluvien alueiden opettajat allekirjoittamaan sopimuksen, jossa he lupautuvat siirtymään venäläiseen opetussuunnitelmaan. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Jos sopimuksen jättää allekirjoittamatta, seuraksena on vähimmillään työn menettäminen. Opettajia on myös uhattu häädöllä.

Toisaalta Ukrainan hallinnolta voi tulla seuraamuksia, mikäli sopimuksen allekirjoittaa. Se voidaan tulkita yhteistyöksi vihollisen kanssa.

Venäjän opetusministeri Sergei Kravtsov linjasi kesäkuussa, että kouluvuoden alkaessa syyskuussa kaikilla Venäjän miehittämillä alueilla siirrytään Venäjän standardien mukaiseen opetukseen.

– Integraatio tapahtuu. Otamme jo askeleita tähän suuntaan esimerkiksi opettajien koulutuksessa ja oppikirjojen hankinnassa, Kravtsov toteaa.