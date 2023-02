Ukrainalaiseversti: Tämän vuoksi Venäjä hyökkää pienissä ryhmissä

Venäjän Wagner-palkkasotilaat ja asevoimien yksiköt ovat jatkaneet hyökkäyksiään eri puolilla Itä-Ukrainaa kovista tappioista huolimatta.

Monet asiantuntijat ja Ukrainan sotilaat ovat ihmetelleet, miksi venäläiset lähettävät pieniä ryhmiä rynnäköihin jopa samoja reittejä pitkin. Jalkaväki on usein yrittänyt edetä ilman panssariajoneuvojen ja tykistön tukea.

Ukrainan 45. tykistöprikaatin komentaja, eversti Oleg Faidjuk uskoo taktiikan liittyvän osaltaan tykistön käyttöön.

Hän sanoo Ukrayinska Pravda -lehden haastattelussa Wagner-ryhmän kehittäneen Soledarin suolakaivoskaupungissa taktiikan, jossa pienet osastot etenivät siinä toivossa, ettei Ukrainan tykistö reagoisi havaitessaan vain muutaman sotilaan.

– Näin ollen 3–5 ihmistä kenttälapioiden kanssa meni ”hautaamaan itsensä”, ja rynnäkköosastot seurasivat välittömästi heidän perässään. Joten he pääsivät vähitellen eteenpäin. Alueellamme ei ollut tarvetta perinteiselle hyökkäykselle, jossa kolonnat, komppaniat, joukkueet olisivat tulleet kalustonsa kanssa, Oleg Faidjuk toteaa.

Hänen mukaansa ilmiö on uusi, sillä hyökkäyksiä ei toteutettu koskaan aiemmin tällä tavoin.

Tykistöupseeri arvioi Venäjän joukkojen kärsivän yhä pahemmasta ammuspulasta. Myös sytyttimet vaikuttavat olevan lopussa.

– Elimme samassa valtiossa, tai tarkalleen ottaen Neuvostoliiton miehityksen alla. Joten tiedämme, millaisia varastoja heillä on ja kuinka kaikkea säilytetään. Olen varma, että puolessa ammuksista ei ole enää ruutia, Oleg Faidjuk toteaa.

Hänen mukaansa ruutia säilytetään erikoispusseissa, jotka kuluvat ajan myötä. Varastoinnista aiheutuvat ongelmat vaikuttavat suoraan kranaatin lähtönopeuteen. Eversti sanoo tilanteen olevan Ukrainan kannalta parempi länsimaiden toimittamien ammusten seurauksena.

– Kaikki on korkealaatuista, siitä ei ole epäilystäkään. Olemme esimerkiksi saaneet bulgarialaisia 152 millimetrin ammuksia, ja on selvää, että niitä on säilytetty huolellisesti. Heidän suhtautumisensa varastointiin oli meitäkin parempi ennen sotaa, Faidjuk toteaa.

