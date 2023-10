– Pitäisi ymmärtää, että ukrainalaiset tekevät kaikkensa, jotta tämä olisi viimeinen sota Euroopassa ja maailmassa. Ja siksi me taistelemme – kansainvälisen oikeuden, suvereniteetin, alueellisen koskemattomuuden, ihmisoikeuksien ja elämä nkunnioittamisen vuoksi, Ukrainen presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Sky TG24:lle haastattelussa Ukrinformin mukaan.

Presidentti korosti, että maailma ei voi kyllästyä auttamaan Ukrainaa, koska maa torjuu Venäjän hyökkäystä.

– Tietenkin kaikki haluavat nopeaa kehitystä taistelukentällä, mutta se tapahtuu toisin. Täysi mittainen sota on käynnissä toista vuotta peräkkäin. Kaikki väsyvät: itse maa väsyy, ihmiset väsyvät. Se on selvää, Zelenskyi sanoi.

Presidentti korosti, että ukrainalaiset ovat erittäin motivoituneita.

– Aiomme voittaa vihollisen. Aloite on nyt meidän käsissämme. Vaikka se on hidasta, mutta joka päivä karkotamme Venäjää maastamme askel askeleelta, hän sanoi.

Zelenskyi totesi myös, että Ukrainan armeijan on voitettava useita rintamalla olevia vaikeuksia: tiheästi miinoitetut alueet, pula aseista ja ammuksista ja puute ilmapuolustusjärjestelmistä.

– Talvi on tulossa. Tämä on toinen haaste kaikille kansalaisillemme: siviileille ja sotureille. Meidän on vietävä tämä talvi läpi arvokkaasti, menettämättä aloitetta, joka meillä on taistelukentällä, presidentti painotti.

Zelenskyi on vakuuttunut siitä, että Venäjä on nyt heikompi kuin Ukrainan täysimittaisen hyökkäyksen alussa, ”joten maamme tukemisen keskeyttäminen tai konfliktin jollakin tavalla uudelleen jäädyttäminen tarkoittaa Venäjälle mahdollisuuden koota joukkoja ja hyökkääjän auttamista”.

– Tässä ei ole kyse Ukrainan auttamatta jättämisestä ja hyökkäävien tai puolustavien toimiemme monimutkaistamisesta. Ei, se ei ole sitä. Kaikki tauot (aseavussa) tänään ovat avuksi yksinomaan Venäjälle, Zelenskyi sanoi.

Hän korosti olevansa henkilökohtaisesti kiitollinen Yhdysvaltain presidentille ja lähes kaikkien Euroopan maiden johtajille, jotka ovat tänään Ukrainan puolella.