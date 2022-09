Ukrainalaiset löysivät venäläisen kidutuskammion

Ukrainan puolustusministeriö kertoo löytäneensä venäläisten rakentaman kidutuskammion Balaklijan kaupungista Harkovan alueella. Kammiossa venäläiset ovat kiduttaneet vangeiksi ottamiaan ukrainalaisia sotilaita.

Puolustusministeriön Twitterissä julkaisemassa kuvassa on nähtävillä, kuinka ukrainalaiset vangit ovat kirjoittaneet rukousviestejä seiniin.

– Venäjä on saatava vastuuseen tästä julmasta kansanmurhasta, puolustusministeriö kirjoittaa Twitterissä.

Ukraina valtasi Balaklijan kaupungin takaisin viime viikolla alkaneessa vastahyökkäyksessä.

russian torture chamber in liberated Balakliya.

The Lord's Prayer was carved on the wall by Ukrainian prisoners.

russia must be held accountable for this blatant genocide. pic.twitter.com/ObQJGjfEQw

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 14, 2022