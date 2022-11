Ukrainalaiset ihmeissään: Venäjä heittää uudet joukot suoraan panssarien eteen

Etulinjassa olevat ukrainalaiset panssarivaunumiehistöt taistelevat hiljattain mobilisoituja venäläisiä jalkaväki- ja panssarijoukkoja vastaan Harkovan alueella Koillis-Ukrainassa.

Ukrainalaisen panssarivaunumiehistön mukaan Venäjän vahvistukset heitetään taisteluun usein ilman asianmukaista kokemusta, varusteita ja aseita. Tämä on linjassa pakkovärvättyjen sotilaiden ja heidän sukulaistensa kertomusten kanssa.

– Tämä on ollut vaikea ajanjakso. Kahden viikon ajan olemme ampuneet noin 50 kranaattia päivässä suojatessamme jalkaväkeämme vihollisen panssarivaunuilta, kertoo Vasil-niminen ukrainalainen sotilas Radio Free Europelle.

Ukrainalaiset panssarimiehet kertovat, kuinka kuolleet venäläissotilaat korvataan välittömästi uusilla pakkovärvätyillä.

– Heitä (venäläisiä) on liikaa. Iskimme heidän asemiinsa tykistöllä ja ajattelimme voivamme edetä, mutta [venäläiset] toivat alueelle lisää sotilaita. En voi sanoa, että he ovat huonosti koulutettuja, mutta he eivät näytä ymmärtävän, mihin he ovat menossa, sanoo Viktor-niminen sotilas.

Ukrainalaiset sotilaat kutsuvat etulinjaa lihamyllyksi.

– Venäläiset eivät säästä sotilaitaan. Ei ole mitään järkeä käyttää joukkoja tällä tavalla. Heidät tuodaan paljaaseen metsään, ja he pysyvät siellä niin kauan kuin voivat, Viktor selittää.

Ukraina on vallannut suurimman osan Harkovan alueesta vastahyökkäyksellään. Kuitenkin pieni osa alueesta on edelleen venäläisten joukkojen miehittämänä.

1/ Russia's poorly trained and armed mobilised soldiers are acting as a human wall blocking Ukrainian advances with their bodies, and are being replaced as fast as they are killed, according to accounts from Ukrainian troops on the front line. ⬇️https://t.co/YnZppfgIKX

— ChrisO (@ChrisO_wiki) November 15, 2022