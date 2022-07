Ukrainalainen viljamiljardööri kuoli Venäjän tulituksessa

Yksi Ukrainan rikkaimmista henkilöistä, Oleksii Vadaturski, on kuollut Venäjän ohjusiskussa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Asiasta kertovan BBC:n mukaan Vadaturski ja tämän vaimo Raisa kuolivat nukkuessaan kotonaan Etelä-Ukrainassa sijaitsevassa Mykolaivin kaupungissa.

Yöllisissä iskuissa tuhottiin asuinrakennusten lisäksi myös muun muassa hotelli, urheilukeskus, kaksi koulua ja palvelukoti. Kaupungin pormestari Oleksandr Senkevitš kutsuu sitä tähän mennessä pahimmaksi kaupunkiin kohdistetuksi pommitukseksi.

74-vuotias Vadaturski omisti Nibulon-nimisen viljavientiyhtiön. Hänen vaikutustaan ukrainalaisen maatalouden hyväksi kuvataan todella suureksi.

Mies oli jo eläessään saanut Ukrainan sankari -arvonimen.

– Hänen panoksensa niin maatalouden ja laivanrakennusteollisuuden kuin koko alueenkin kehittämiseen oli korvaamaton, alueen kuvernööri Vitali Kim kirjoittaa Telegramissa.

Toimittaja Leonid Ragozinin Twitterissä jakaman videon kerrotaan näyttävän miljardöörin kodin tuhon.

– Ennennäkemätöntä, jos isku oli kohdistettu häneen henkilökohtaisesti, Ragozin kuvaa.

Video from the scene, purportedly: https://t.co/2QlZZqL9GJ pic.twitter.com/hDhbR5IFVR

— Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) July 31, 2022