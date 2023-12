Ukraina yrittää edetä joen yli – asiantuntija listaa operaation haasteet

Venäjän asevoimiin erikoistuneen Rochan Consulting-analyysiyhtiön johtaja Konrad Muzyka toteaa Ukrainan sotatilannekatsauksessaan, että ukrainalaiset ovat säilyttäneet asemansa Dneprin vasemmalla rannalla.

– Ne eivät ole kuitenkaan yrityksistään huolimatta päässeet etenemään etelämmäksi Krynkyn alueella. Sekä venäläis- että ukrainalaislähteet ovat väittäneet viimeisen seitsemän päivän aikana, että heidän asemiaan vastaan on isketty toistuvasti tykistöllä ja ilmavoimilla.

Muzykan mukaan huolimatta siitä, että ukrainalaiset kykenevät huoltamaan ja täydentämään vasemmalla rannalla olevia joukkojaan, on edelleen suurena vaarana, että venäläiset työntävät ukrainalaiset takaisin joen yli.

– Itseasiassa venäläislähteet ovat kertoneet Moskovan keräämän hyökkäysjoukkoja juuri tätä tavoitetta varten. On edelleen epäselvää, mikä tarkalleen ottaen Ukrainan operaation tavoite on.

Muzykan mukaan Ukrainan sillanpääoperaatiossa käyttämät merijalkaväen prikaatit ovat jo uupuneita Velyka Novosilkan akselilla kuukausien ajan käytyjen taisteluiden jälkeen.

– Sellaisenaan näiden joukkojen taistelukyky heikkeni ukrainalaisten ylitettyä joen. Sillanpään pitäminen itseisarvona on myös haitallista. Ukrainalaiset ovat suojattomia, logistiikka on ongelmallista ja haavoittuneiden evakuointi on aikaavievää, mikä todennäköisesti johtaa lisääntyviin tappioihin kaatuneina.

Muzykan mukaan ukrainalaiset myös käyttävät ”tämän operaation tukemiseen enemmän tykistöammuksia kuin heillä olisi varaa”.

– Erityisesti, kun he tarvitsisivat niitä muilla alueilla (Bahmutissa, Avdijivkassa). Näin ollen näyttää siltä, että tämän operaation tukeminen on enemmän poliittinen kuin sotilaallinen päätös. Se antaa vaikutelman ukrainalaisjoukkojen jatkuvasta vastahyökkäyksestä ja venäläisjoukkoihin kohdistamasta paineesta, erityisesti sellaisella tärkeällä alueella kuin Hersonin alue.

Kuluneen viikon puolivälissä venäläisten kerrottiin tehneen suuria joukkojenkeskityksiä Poima-Krynky-linjalle, mikä viittaa Muzykan mukaan siihen, että venäläiset valmistelevat suurempaa hyökkäystä ukrainalaisen sillanpääaseman hävittämiseksi.

– Eräs ukrainalaissotilas kertoi, että venäläiset eivät kaivaneet taisteluhautoja Krynkyn eteläpuolella, vaan keskittyvät ennen kaikkea kaivamaan poteroita kaatuneiden puiden alle. Lähteen mukaan tästä syystä venäläisten asemien havaitseminen on mahdotonta, mikä tekee liikkeistä ja iskuista vaikeaa.

Tästä huolimatta ukrainalaisten onnistui saavuttaa osittaista menestystä Krynkyn kylän lounaispuolella sijaitsevalla metsäalueella tiistaina 28. marraskuuta.

– Kuitenkin lähteen mukaan ukrainalaisilla oli minimaalisia resursseja tällä alueella samaan aikaan, kun venäläiset ovat keränneet mahdollista iskujoukkoa. Tiistaina Hersonin miehityshallinnon johtaja Vladimir Saldo sanoi, että hän oli puhunut perjantaina (24.11.) Vladimir Putinin ja armeijan kanssa. Saldon mukaan kaikki olivat päättäväisiä Hersonin kaupunkin palauttamiseksi Venäjälle.