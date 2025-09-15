”Ukraina voi saavuttaa minkä tahansa kohteen Krimillä”

– Vihollisen torjunta Krimillä on molemminpuolista ja on jatkunut täysimittaisen hyökkäyksen alusta lähtien, Ukrainan laivaston tiedottaja Dmytro Pletenchuk sanoi Ukrinformin mukaan.

Hän lisäsi, että Venäjän Mustanmeren laivaston esikuntaan on jo isketty, ja tällaiset hyökkäykset ovat kriittisen tärkeitä joukkojen komennon ja hallinnan kannalta.

– Tämä on sotilasinfrastruktuurin keskeinen osa, koska viestintä on yhtä kuin joukkojen hallinta. Se on olennaisesti yksi sodankäynnin pääkomponenteista. Komennon menetys – jopa tilapäinen – vaikuttaa merkittävästi tehtävien suorittamiseen, tiedottaja sanoi.

Pletenchukin mukaan Krim on täysin Ukrainan joukkojen ulottuvilla, vaikka vihollinen puolustautuu aktiivisesti iskuja vastaan.

– Teknisesti koko Krim on kantaman sisällä. Mutta vihollisen vastatoimet on otettava huomioon. He ovat linnoittaneet tätä aluetta voimakkaasti ilmapuolustusjärjestelmillä. Jotkut operaatiot saattavat onnistua, jotkut eivät. Mutta se ei tarkoita, että aiomme luovuttaa, hän sanoi.

Pletenchuk korosti, että viimeisin kohde oli Venäjän Mustanmeren laivaston viestintäkeskus Sevastopolissa.

– Tällä kertaa kyse oli olennaisesti Sevastopolista. Mutta onnistuimme välttämään sivuvahingot. Tarkoitan siviilejä. Nämä ovat meidän kansaamme, meidän aluettamme. He ovat siellä odottamassa meitä ja valmiita kestämään nämä vaikeudet, mutta yritämme välttää niitä (siviiliuhreja) niin paljon kuin mahdollista – ja onnistumme, Pletenchuk sanoi.

Hän mainitsi myös Mustanmeren miinojen aiheuttamat riskit, jotka uhkaavat paitsi Ukrainaa myös naapurimaita.

– Mustanmeren virtaukset ovat sellaisia, etteivät kukaan ole turvassa. Teemme yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja toivomme, että sodan jälkeen he osallistuvat miinanraivaukseen Mustallamerellä, Pletenchuk lisäsi.