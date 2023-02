Venäläiset hylkäävät haavoittuneitaan taistelukentälle

Koska venäläiset hyökkääjät eivät evakuoi haavoittuneita sotilaita Ukrainan kiivaimmilta taistelualueilta, suurin osa heistä kuolee. Näin ollen vihollisen menetykset voivat olla paljon suurempia kuin viralliset raportit kertovat, sanoo Ukrainan puolustusvoimien Tavrian alueen lehdistökeskuksen päällikkö Oleksi Dmytrashkivskyi Ukrinformin mukaan.

– Haluan huomauttaa, että päivitykset (vihollisen tappioista) ovat lähellä todellisia lukuja, mutta joitain asioita ei ole otettu huomioon. Venäläiset eivät itse asiassa evakuoi haavoittuneitaan ja suurin osa heistä kuolee. Myös saadut sotavangit vahvistavat tämän, Dmytrashkivskyi sanoi.

Dmytrashkivskyi kommentoi tilannetta Vuhledarin ja Bahmutin lähellä. Hänen mukaansa vihollinen kärsi alueella valtavia tappioita, joten nykyiset hyökkäysyritykset eivät ole niin intensiivisiä.

– Vihollinen eteni, käytti suuria joukkoja, mutta he kärsivät merkittäviä tappioita. Tällä hetkellä vihollinen on kerännyt tietyn määrän voimia, joka pystyy aiheuttamaan vahinkoa ja hyökkäämään, mutta heitä ei ole siellä paljon. Ainoa mitä he voivat tehdä, on jatkaa häiritsevää tulta pyrkimyksenä pitää joukkomme varpaillaan.

– Mielestäni näillä alueilla he eivät nyt pysty täysimittaiseen hyökkäykseen. Vihollinen on todella kärsinyt ja kärsii edelleen valtavia tappioita joka päivä – sekä Vuhledarin että Bahmutin lähellä, Dmytroshkivskyi painotti.