Venäjä hakee Ukrainan mukaan piirittämästään kaupungista neuvotteluvalttia

Venäjä piirittää Myrnohradin kaupunkia Donetskissa kaikista ilmansuunnista, hakien kaupungin valtaamisesta itselleen neuvotteluvalttia, Ukrainan asevoimat varoittaa. Ukrainan ilmarynnäkköjoukkojen 7. joukko-osasto kertoo Venäjän keskittävän nyt joukkoja katkaistakseen Ukrainan huoltoreitit ja tunkeutuakseen Myrnohradiin. Asiasta uutisoi Euromaidan Press.
Ukrainalaislähteiden mukaan kaupunkia piirittää paraikaa yli kymmenen venäläistä joukko-osastoa. Ukraina jatkaa kaupungin puolustamista, mutta Myrnohradin eteläosat on sotilaslähteiden mukaan menetetty venäläisille. Kaupunkia piirittävät venäläisjoukot etenevät ukrainalaisten mukaan koordinoinusti. Venäjä on myös siirtänyt Myrnohradin ja sen naapurinkaupungin Pokrovskin alueelle tehokkaimpia drooniyksiköitään.
Ukrainan mukaan koko Donetskia haavitteleva Venäjä pyrkii Myrnohradin valtaamalla keräämään itselleen neuvotteluvaltin mahdollisiin rauhanneuvotteluihin.
Ukrainan ilmarynnäkköjoukot kertovat tehneensä useita yllätysiskuja kaupungin lähialueella, estääkseen venäläisten joukkokeskitykset.