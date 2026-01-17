Verkkouutiset

Ukrainalainen sotilas Donetskin alueella. (Photo by IRYNA RYBAKOVA / The 93rd Kholodnyi Yar Separate / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / PRESS SERVICE OF THE 93RD KHOLODNYI YAR SEPARATE MECHANIZED BRIGADE / IRYNA RYBAKOVA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, AFP / LEHTIKUVA / IRYNA RYBAKOVA

Venäjä hakee Ukrainan mukaan piirittämästään kaupungista neuvotteluvalttia

  • Julkaistu 17.01.2026 | 17:49
  • Päivitetty 17.01.2026 | 18:51
  • Ukrainan sota
Myrnohradia piiritetään jokaisesta ilmansuunnasta.
Venäjä piirittää Myrnohradin kaupunkia Donetskissa kaikista ilmansuunnista, hakien kaupungin valtaamisesta itselleen neuvotteluvalttia, Ukrainan asevoimat varoittaa. Ukrainan ilmarynnäkköjoukkojen 7. joukko-osasto kertoo Venäjän keskittävän nyt joukkoja katkaistakseen Ukrainan huoltoreitit ja tunkeutuakseen Myrnohradiin. Asiasta uutisoi Euromaidan Press.

Ukrainalaislähteiden mukaan kaupunkia piirittää paraikaa yli kymmenen venäläistä joukko-osastoa. Ukraina jatkaa kaupungin puolustamista, mutta Myrnohradin eteläosat on sotilaslähteiden mukaan menetetty venäläisille. Kaupunkia piirittävät venäläisjoukot etenevät ukrainalaisten mukaan koordinoinusti. Venäjä on myös siirtänyt Myrnohradin ja sen naapurinkaupungin Pokrovskin alueelle tehokkaimpia drooniyksiköitään.

Ukrainan mukaan koko Donetskia haavitteleva Venäjä pyrkii Myrnohradin valtaamalla keräämään itselleen neuvotteluvaltin mahdollisiin rauhanneuvotteluihin.

Ukrainan ilmarynnäkköjoukot kertovat tehneensä useita yllätysiskuja kaupungin lähialueella, estääkseen venäläisten joukkokeskitykset.

