Ukraina vastaa Slovakialle: Venäjä lyö sinuakin toiselle poskelle

– Juraj (Blanar), Venäjän rankaisemattomuuden tunne on sen rikosten perimmäinen syy. On naiivia odottaa rikollisen lopettavan, jos hänen rikoksensa annetaan anteeksi rangaistuksen sijaan. Venäjä lyö sinuakin toiselle poskelle. Ja niillä, jotka eivät ole menettäneet ketään tässä sodassa, ei ole oikeutta esittää tällaisia lausuntoja, totesi Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha viestipalvelu X:ssä.

Blanar ehdotti, että kansainvälisen yhteisön on ehkä annettava anteeksi Venäjän toimet ja jatkettava vuoropuhelua Moskovan kanssa keinona lopettaa Ukrainan sota.

Hänen mukaansa meneillään olevaa sotaa ei voida ratkaista taistelukentällä, ja korosti diplomatian ja kansainvälisen oikeuden merkitystä.

– Palataanpa kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta ja etsitään keinoja kommunikoida Venäjän federaation kanssa. Ja ehkä jopa (annetaan) anteeksi kaikki tapahtunut, Blanar sanoi.

Juraj, Russia's sense of impunity is the root cause of its crimes. It's naive to expect a criminal to stop if their crime is forgiven instead of punished. Russia will hit your other cheek as well. And those who have lost no one in this war have no right to make such statements. pic.twitter.com/ALLzGT6ugP

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 30, 2025