Ukraina valtasi alueita takaisin Harkovassa, rajut taistelut jatkuvat

Ukrainan joukot etenivät hiljattain Lyptsin lähellä Harkovan alueen pohjoisosissa, kertoo sotaa seuraava ISW-tutkimuslaitos katsauksessaan.

Maanantaina julkaistu geopaikannettu kuvamateriaali osoittaa, että Ukrainan joukot valtasivat äskettäin takaisin alueita Lyptsin pohjoispuolella sijaitsevilla pelloilla.

– Venäjän joukot jatkoivat hyökkäyksiä Harkovan kaupungin koillispuolella lähellä Vovtšanskia 27. toukokuuta, mutta rintamalinjassa ei havaittu vahvistettuja muutoksia. Venäläiset sotabloggerit väittivät hyökkääjän edenneen marginaalisesti Lenina-kadulla Vovtšanskin keskustassa, missä kovat taistelut jatkuvat.

Venäjän joukkojen kerrotaan edenneen lähellä Svatovea Luhanskin alueella.

– Sunnuntaina julkaistun geopaikannetun kuvamateriaalin mukaan Venäjän joukot etenivät äskettäin Svatoven länsipuolella kohti Miasozharivkaa. Hyökkääjä eteni myös Svatoven lounaispuolella sijaitsevasta Novovodyanesta länteen.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan Venäjän joukot jatkoivat maahyökkäyksiä Donetskin alueella Siverskin kaakkoispuolella.

– Venäjän joukot jatkoivat hyökkäysoperaatioita myös lähellä Tšasiv Jaria 27. toukokuuta, mutta alueella ei ole havaittu vahvistettuja muutoksia etulinjaan.

Hyökkääjän sanotaan edenneen lisäksi Avdijivkan luoteispuolella.

– Venäjän joukkojen kerrotaan edenneen Donetskin kaupungin lounaispuolella ja Donetskin ja Zaporižžjan alueiden rajalla 27. toukokuuta, mutta näillä alueilla ei ollut havaittavissa vahvistettuja muutoksia rintamalinjassa. Taistelut jatkuvat Zaporižžjan alueen länsiosissa ja Hersonin alueella Dnepr-joen itärannalla.

