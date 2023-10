Ukrainan mukaan tuki rauhansuunnitelmalle kasvaa

Kansainvälisen yhteisön tuki Ukrainan esittämälle kymmenen kohdan rauhansuunnitelmalle kasvaa, sanoo Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Yermak. Viikonloppuna Maltalla järjestettävään rauhankokoukseen osallistuva Yermak kirjoittaa asiasta Telegramissa.

Maltan kokoukseen osallistuu edustajia yli 60 maasta. Venäjä ei ole osallistujamaiden joukossa, mutta Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyin rauhansuunnittelmaan keskittyvään tapaamiseen osallistuu edustajia konfliktissa puolueettomina pysyttelevistä globaalin etelän maista.

– Ukrainan diplomaattiset ponnistelut tuottavat tulosta, kansainvälisen yhteisön tuki Ukrainan rauhansuunnitelmalle kasvaa. Useiden globaalin etelän maiden osallistuminen kokoukseen on osoitus tästä, Yermak kirjoittaa Telegramissa.

– Tämä on todellakin osoitus siitä, että oikeudenmukaisuus ja Ukrainan voitto kiinnostavat maailmalla, hän jatkaa.

Yermakin mukaan Maltalla tullaan keskustelemaan osasta Ukrainan kymmenen kohdan suunnitelmaa, kuten ydin- ja ruokaturvallisuudesta, vankienvaihdosta ja Ukrainan alueellisen suvereniteetin palauttamisesta.

Kokouksessa pitämässään puheessa Yermak nosti esille etenkin Qatarin roolin välittäjänä Venäjälle siepattujen lasten palauttamisessa Ukrainaan.

– Tuhannet muut ovat yhä Venäjän panttivankeina, mutta tämä onnistuminen osoittaa, että yhdessä me pystymme siihen, Yermak referoi puhettaan X:ssä.

Kansliapäällikkö myös totesi Venäjän olevan pakko taipua kansainvälisen yhteisön edessä ja hyväksyttävä sille asetetut rauhanehdot.

I also said that with the participation of Qatar, a country that is involved in the implementation of a number of points of the Peace Formula, we managed to bring home four 🇺🇦 children. Thousands more remain hostage to Russia, but this success shows that together we can do it.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 28, 2023