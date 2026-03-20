Ukraina tuhosi droonilla hyökkääjän 16 miljoonan dollarin taistelukopterin

"Alligator" on yksi Venäjän edistyksellisimmistä taisteluhelikoptereista.
Venäjän helikoptereita Ukrainan rintamalla. / mil.ru
Ukrainan joukot ampuvat alas Venäjän Ka-52-taistelukopterin Pokrovskin alueella käyttämällä fpv-droonia, kertoo maan puolustusministeriön neuvonantaja Serhii Sternenko.

Helikopteri joutui Ukrainan 59. erillisen miehittämättömien järjestelmien rynnäkköprikaatin “Khyzhaky Vysot” -drooniyksikön operaattorien kohteeksi. Drooni kuvasi tapahtumasta myös videon (alla).

Väitetysti Ka-52-helikopterin lentäjät ehtivät pelastautua heittoistuimella lennokkiosuman jälkeen. He hakeutuivat suojaan palaneen panssarikaluston taakse kaivantoon. Myöhemmällä droonitiedustelulla havaittiin kuitenkin, että venäläislentäjät olivat kuolleet.

United24-media toteaa, että tapaus on jälleen esimerkki siitä, miten edullisella lennokilla pystytään tuottamaan tappioita vihollisen arvokkaaseen kalustoon.

Ka-52 “Alligator” on yksi Venäjän kehittyneimmistä taisteluhelikoptereista ja sen hinta on noin 16 miljoonaa dollaria. Sitä on käytetty laajasti iskuihin ukrainalaisten asemia vastaan, usein LMUR-täsmäohjuksia hyödyntäen. Ohjusten kantama on jopa 15 kilometriä, mikä mahdollistaa laukaisut monien ilmatorjuntajärjestelmien ulottumattomista.

Viime vuoden syksyllä venäläinen helikopterivalmistaja myönsi julkisesti, että useita sen koptereita on vaurioitunut tai tuhoutunut lennokki-iskuissa, minkä vuoksi koneisiin aletaan tehdä näiltä uhilta suojaavia päivityksiä.

