Ukraina tuhosi droonilla hyökkääjän 16 miljoonan dollarin taistelukopterin

Ukrainan joukot ampuvat alas Venäjän Ka-52-taistelukopterin Pokrovskin alueella käyttämällä fpv-droonia, kertoo maan puolustusministeriön neuvonantaja Serhii Sternenko.
Helikopteri joutui Ukrainan 59. erillisen miehittämättömien järjestelmien rynnäkköprikaatin “Khyzhaky Vysot” -drooniyksikön operaattorien kohteeksi. Drooni kuvasi tapahtumasta myös videon (alla).
Väitetysti Ka-52-helikopterin lentäjät ehtivät pelastautua heittoistuimella lennokkiosuman jälkeen. He hakeutuivat suojaan palaneen panssarikaluston taakse kaivantoon. Myöhemmällä droonitiedustelulla havaittiin kuitenkin, että venäläislentäjät olivat kuolleet.
United24-media toteaa, että tapaus on jälleen esimerkki siitä, miten edullisella lennokilla pystytään tuottamaan tappioita vihollisen arvokkaaseen kalustoon.
Ka-52 “Alligator” on yksi Venäjän kehittyneimmistä taisteluhelikoptereista ja sen hinta on noin 16 miljoonaa dollaria. Sitä on käytetty laajasti iskuihin ukrainalaisten asemia vastaan, usein LMUR-täsmäohjuksia hyödyntäen. Ohjusten kantama on jopa 15 kilometriä, mikä mahdollistaa laukaisut monien ilmatorjuntajärjestelmien ulottumattomista.
Viime vuoden syksyllä venäläinen helikopterivalmistaja myönsi julkisesti, että useita sen koptereita on vaurioitunut tai tuhoutunut lennokki-iskuissa, minkä vuoksi koneisiin aletaan tehdä näiltä uhilta suojaavia päivityksiä.