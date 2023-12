”Venäjän laivasto se vain pienenee” – Ukraina tuhonnut maihinnousualuksen

Ukrainan ilmavoimat on tuhonnut Venäjän merivoimien maihinnousualus Novotšerkasskin Krimillä, uutisoi Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilne.

Isku tapahtui puoli kolmen aikaan maanantain ja tiistain välisenä yönä Feodosian kaupungissa, ja siihen osallistui lukuisia Ukrainan ilmavoimien lentokoneita. Paikalliset asukkaat raportoivat suurista räjähdyksistä kaupungin satamassa.

Ukrainan ilmavoimien komentajan Mykola Oleštšukin mukaan Novotšerkassk liittyy nyt risteilijä Moskvan joukkoon. Ukraina upotti Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivan Moskvan huhtikuussa 2022.

Oleštšuk myös kiitteli Telegram-viestissään ilmavoimien sotilaita onnistuneesta iskusta.

– Venäjän laivasto se vain pienenee ja pienenee. […] Laittakaahan housut jalkaanne ja poistukaa Krimiltämme, ennen kuin on liian myöhäistä, Oleštšuk veisteli.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Ukraina iskee Novotšerkasskiin. Maaliskuussa 2022 alus vaurioitui Ukrainan tykistöiskussa sen ollessa telakoituna Berdjanskin satamassa.

Novotšerkassk on yksi Venäjän merivoimien viidestätoista Roputša-luokan maihinnousualuksesta. Näistä aluksista kolme, Minsk, Olenogorski Gornjak ja Tsezar Kunikov, ovat aiemmin tuhoutuneet tai vaurioituneet toistaiseksi käyttökelvottomiksi Ukrainan iskuissa.

Iskun myötä Mustanmeren laivastolla on käytössä enää kaksi Roputša-luokan alusta, Azov ja Jamal. Lisäksi Mustallamerellä seilaavat alukset Kaliningrad, Pjotr Morgunov ja Georgi Pobedonosets, jotka siirtyivät Itämereltä Mustallemerelle juuri ennen Venäjän suurhyökkäystä helmikuussa 2022.

Roputša-luokan alukset on valmistettu aikanaan Gdanskin telakalla Puolassa 1980-luvun lopulla. Yli 110 metriä pitkät alukset on suunniteltu maihinnousuoperaatioita varten, ja ne pystyvät kantamaan jopa 450 tonnin kuorman.

The Russian occupied port of Feodosia, Crimea, suffered a series of explosions this morning, including a single massive detonation/cookoff. pic.twitter.com/K5ZpEAXmsS

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 26, 2023