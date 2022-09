Ukraina tuhoaa videolla Iranin lennokin

Arvostettu amerikkalainen ISW-ajatushautomo kertoo sotakatsauksessaan, että Ukrainan joukot ovat ampuneet onnistuneesti alas iranilaisen Mohajer-6 –lennokin Mustallamerellä lähellä Odessaa.

ISW:n mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ajatuspaja on todennut kyseisen lennokkityypin käytetyn Ukrainassa.

Jo aiemmin hyökkääjä on käyttänyt Shahed-136 -kamikazelennokkeja sodassa. Niitä on käytetty esimerkiksi Odessan hallintorakennukseen tehdyssä iskussa.

ISW toteaa Ukrainan tuhonneen kaksi lennokkia Dnipropetrovskin alueella. Ukraine Weapons Tracker -tilillä on jaettu Twitterissä videoita lennokkien tuhosta.

Toisen lennokin kerrotaan ammutun alas lyhyen kantaman ohjuksella. Toinen puolestaan on ammuttu alas pienemmillä aseilla.

Lennokit ovat kustannustehokkaita ja ne lentävät verrattain matalalla, joten asiantuntijoiden mukaan niiltä puolustautuminen on hankalaa. Lennokkeja on kuvattu potentiaaliseksi vastavoimaksi HIMARS-raketinheittimille.

– Shahed-136 -lennokkien läsnäolo Ukrainan sodassa muuttaa epäilemättä Kiovan suunnitelmia. Ukrainan sotatantereen laajuus tekee lennokeilta puolustautumisesta hankalaa. Kun Shahed-136 lukittautuu kohteeseensa, se on hankala pysäyttää, Red Six Solutions -konsulttiyhtiön perustaja Scott Crino arvioi.

However, Ukrainian forces are also having to turn to much more rudimentary methods- such as using small arms fire, as seen here over Odessa.

The interception of these loitering munitions is certainly problematic for the Ukrainian forces at the moment. pic.twitter.com/VFs4GBFRmY

