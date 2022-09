”Vastavoima HIMARSille” – hyökkääjä käyttää nyt iranilaisia kamikaze-lennokkeja

Ukrainan asevoimien komentajat kertovat Venäjän käyttävän sodassa iranilaisia Shahed-136 -lennokkeja. Kyseessä on amerikkalaislehti Wall Street Journalin mukaan sodan ensimmäinen ulkomaalaisvalmisteinen ase, jota Venäjä käyttää laajamittaisesti.

Lennokit on maalattu uudelleen Venäjän väreihin ja niistä käytetään nimeä Geranium 2.

Lennokit lentävät usein pareittain. Toinen lennokki tähtää tutkajärjestelmään ja toinen tykistöön. Ne ovat verrattain pieniä ja lentävät matalalla, joten ilmatorjunnan on hankala havaita niitä.

Ukrainalaiseversti Rodion Kulagin kertoo, että lennokeilla on viimeisen viikon aikana tuhottu hänen komppanialtaan kaksi 152-millistä haupitsia, kaksi 122-millistä haupitsia sekä kaksi BTR-panssariajoneuvoa.

Lennokkeja on toistaiseksi käytetty vain Harkovan alueella.

– Toisilla alueilla venäläisillä on ylivoima tykistötulessa ja he pärjäävät sen avulla. Täällä heillä ei ole tykistöylivoimaa, joten he ovat alkaneet nojata näihin lennokkeihin, Kulagin toteaa.

Red Six Solutions -konsulttiyhtiön perustaja Scott Crino arvioi, että lennokit voivat muodostua vastavoimaksi Ukrainan käyttämille HIMARS-raketinheittimille.

– Shahed-136 -lennokkien läsnäolo Ukrainan sodassa muuttaa epäilemättä Kiovan suunnitelmia. Ukrainan sotatantereen laajuus tekee lennokeilta puolustautumisesta hankalaa, Crino kommentoi.

– Kun Shahed-136 lukittautuu kohteeseensa, se on hankala pysäyttää.

An Iranian drone was spotted in Ukraine for the first time today.

The unmanned aerial vehicle (UAV) has been identified as the Shahed-136 suicide drone.

MORE https://t.co/iYvgA6Yxhl pic.twitter.com/d6QQ5tTBEr

— The Cradle (@TheCradleMedia) September 13, 2022