Ukraina sanoo tarvitsevansa ammuksia, ei neuvoja

Minuutin mittaisella videolla (jutun lopussa) puolustusministeriöllä on viesti länteen.

– Kaikki näyttävät nyt olevan asiantuntijoita, kuinka meidän pitäisi taistella. Ystävällinen muistutus: kukaan ei ymmärrä tätä sotaa paremmin kuin me. Olemme kuitenkin kiitollisia kaikesta huomiosta, videolla sanotaan.

Puolustusministeriön mukaan Ukraina ”haluaa nöyrästi muistuttaa, että jos olisimme kuunnelleet, mitä ei-ukrainalaiset sanoivat helmikuussa 2022, meitä ei enää olisi olemassa”.

– Kiitos kuitenkin, mutta tarvitsemme ammuksia, emme neuvoja, video päättyy.

Everyone is now an expert on how we should fight. A gentle reminder that no one understands this war better than we do. pic.twitter.com/TIwssQjiFh

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 31, 2023