Ukrainalaisia sotilaita tarkkailemassa Venäjän ilmahyökkäyksen aikana Dnipropetrovskin alueella 18. heinäkuuta 2025., AFP / LEHTIKUVA / ROMAN PILIPEY

Ukraina tarjoutuu ostamaan 100 miljardilla aseita – tämä paketista tiedetään

Ukraina vaatii myös Venäjältä korvauksia sodanaikaisista vahingoista.
Ukraina lupaa ostaa 100 miljardin dollarin (noin 85 miljardin euron) arvosta amerikkalaisia aseita Euroopan rahoittamana saadakseen Yhdysvaltojen turvatakuut, jos rauhansopimus Venäjän kanssa saadaan aikaan, selviää Financial Timesin näkemästä asiakirjasta.

Ehdotuksen mukaan Ukraina ja Yhdysvallat tekisivät myös 50 miljardin dollarin sopimuksen lennokkien tuotannosta ukrainalaisten yritysten kanssa, jotka ovat olleet teknologian edelläkävijöitä Venäjän vuonna 2022 käynnistämän täysimittaisen hyökkäyssodan jälkeen.

Ukraina jakoi aiemmin raportoimattomat ehdotukset uusista turvallisuussopimuksista Yhdysvaltojen kanssa keskusteluaiheiden luettelossa ennen maanantaina Valkoisessa talossa pidettyä Yhdysvaltojen, Ukrainan ja eurooppalaisten liittolaisten tapaamista, kertoo neljä eri lähdettä FT:lle.

Asiakirjassa ei mainita, mitä aseita Ukraina pyytää hankkimaan osana sopimusta, mutta Ukraina on ilmaissut aiemmin halunsa ostaa vähintään kymmenen Yhdysvalloissa valmistettua Patriot-ilmapuolustusjärjestelmää kaupunkiensa ja kriittisen infrastruktuurinsa suojelemiseksi. Asiakirjassa ei täsmennetä, kuinka suuri osa lennokkisopimuksesta olisi hankintoja tai investointeja.

Ukraina vaatii myös, että Venäjä maksaa maalle täyden korvauksen sodanaikaisista vahingoista, jotka mahdollisesti maksettaisiin länsimaissa jäädytetyillä Venäjän varoilla, joita on noin 300 miljardia dollaria. Asiakirjassa lisätään, että Venäjä-pakotteita tulisi lieventää vain, jos Venäjä noudattaa tulevaa rauhansopimusta ja ”pelaa reilua peliä”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi maanantain tapaamisen jälkeen, että Ukrainan saamien turvallisuustakuiden yksityiskohtia on tarkoitus muotoilla seuraavien kymmenen päivän kuluessa.

