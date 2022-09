Ukraina: Suurin osa Venäjällä mobilisoiduista muslimeja

Ukrainan kansallisen turvallisuusneuvoston sihteeri Oleksiy Danilov sanoo Ukrinformin mukaan suurin osa Ukrainan sotaan värvätyistä on muslimimaailman edustajia.

– Venäjän federaation alueella meneillään olevasta mobilisaatiosta voin sanoa, että tällä hetkellä suurin osa mobilisoiduista on muslimimaailman edustajia. Sattui niin, että he ovat syntyneet Venäjän federaation alueella, erityisesti Tatarstanissa, Dagestanissa ja muissa muslimiyhteisöissä. Meillä on tällä hetkellä tiettyjä tilastoja, miltä alueelta heidät värvätään, Danilov sanoi.

Kansallisen turvallisuusneuvoston sihteeri on varma, että ennemmin tai myöhemmin tämä johtaa täydelliseen katastrofiin Venäjälle.

– Uskokaa minua, pian alueeltamme alkaa tulla arkkuja – niiden ruumiiden kanssa, jotka (Vladimir) Putin kutsui palvelukseen väitetysti suojelemaan Venäjää. Kukaan ei tiedä, keneltä sitä puolustetaan, koska emme ikinä hyökänneetkään (sinne), Danilov sanoi.